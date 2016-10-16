ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal

Descontinuado

ActionFitAudífonos deportivos

SHQ1400CL/00

3

| (3) Reseñas

SUPERA TUS LÍMITES

Los audífonos deportivos Philips Actionfit RunWild te permiten alcanzar una nueva mejor marca personal. Son ligeros y resistentes al agua e incorporan un ajuste personalizable. Además, los controladores de alta potencia proporcionan graves profundos para mantener tu cuerpo en movimiento.

Ver todos los beneficios

Audífonos deportivos con ajuste personalizable

SUPERA TUS LÍMITES

  • Ideales para uso en el exterior

  • Lavable

  • Resistentes al agua y el sudor

  • Audífono

Personaliza tu ajuste con diseños con gancho para la oreja, aletas o auriculares

Personaliza tu ajuste con diseños con gancho para la oreja, aletas o auriculares

Personaliza tu ajuste. Elige entre los diseños con gancho para la oreja, aletas o auriculares para que se mantengan firmes sobre las orejas mientras no dejas de moverte.

Cable reforzado con Kevlar® para una durabilidad definitiva

Cable reforzado con Kevlar® para una durabilidad definitiva

Diseñado para aportar una gran durabilidad y resistencia. Este cable reforzado con Kevlar está protegido frente a los rasguños y las roturas, y puede soportar condiciones extremas.

Sonido de alto rendimiento que te lleva más lejos

Sonido de alto rendimiento que te lleva más lejos

Los controladores de 13,6mm ofrecen un sonido de alto rendimiento que te impulsa a rendir al máximo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

3

Reseñas

5
3
2

16/10/2016

Argentina

Argentina

Excelente producto

Muy buen diseño, el sonido es notable, livianos y cómodos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400BL Sports headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400BL Sports headphones

11/08/2018

Chile

Chile

Buena calidad auditiva y resistencia, pero gomas dificiles de reemplazar y deficiencia en recepción de sonido ambiente.

Estos audífonos han sido una gran sorpresa para mí, especialmente por su precio. Pese al enfoque deportivo con el que el producto se promociona, me sorprendió ver cómo es que el producto viene no con gomas de distintos tamaños si no de distintas formas adecuadas para cada tipo de ocasión, que incluye tanto usos casuales como deportivos. Gracias a ello, estos audífonos no sirven tan solo para entrenar si no también para entornos más casuales. Lo malo de ellas y del producto en general es que no vienen con instructivos que clarifiquen qué pares de gomas sirven para qué tipos de casos, por lo que se requiere mucho sentido común para saber cuáles pares usar para qué niveles de intensidad. También está que, al menos en el caso de los pares pequeños de uso casual, estos son difíciles de encajar sobre el marco de los audífonos, especialmente dado que uno no puede percatarse por anticipado que cada goma tiene impreso el audífono al que debe ir atachado. La calidad auditiva es mayor de lo que pensaba que sería para el precio al que este producto se vende, con lo que los sonidos son bastante claros y detallados. El clip incluido para sujetar los audífonos viene bastante bién de ayuda para cuando los cables se imponen como problema, aunque este también es un dilema mediano al momento de reajustarlo en una posición distinta. Considerando el precio del producto, me sorprende cómo es que pese a ello el cable es realmente duro y persistente, por lo que puedo decir que el producto cumple con el aspecto de ser relativamente duradero. Lamentablemente, no puedo decir necesariamente lo mismo de la tecnología de recepción de sonido ambiente, ya que no parece ser relativamente suficiente para recibir de forma adecuada los sonidos del exterior mientras uno escucha música y/o sonidos a volúmenes moderados, por lo que me veo en la necesidad de bajar el volumen un poco para mejorar mi percepción auditiva del exterior a costa de claridad auditiva con los medios que necesite escuchar. En conclusión, debo decir que pese al incumplimiento relativo de algunos de los aspectos y características promocionadas del producto, yo recomiendo mucho estos audífonos para quienes buscan obtener un producto económico y adecuado para todo tipo de ocasión, y no solamente de carácter deportivo o gimnasta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400BL Audífonos deportivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400BL Audífonos deportivos

09/08/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Desilusionada

Los compré aprovechando un descuento y sólo porque los SHQ1000/SHQ1200 no se fabrican más (no entiendo cómo pudieron discontinuar un modelo tan cómodo, práctico, resistente, con buen sonido). No me resultan cómodos, para nada, los adaptadores grandes son enormes, los medianos son los menos incómodos. Comparados con los SHQ noto una gran reducción de sonido, por lo que debo aumentar el volumen del reproductor. Mi apreciación general es de total decepción respecto del producto. Ojalá revean la decisión de haber discontinuado los SHQ y vuelvan a fabricarlos.

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400LF Audífonos deportivos

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400LF Audífonos deportivos

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.