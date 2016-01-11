Descontinuado
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SUPERA TUS LÍMITES
Los audífonos deportivos Philips Actionfit RunWild te permiten alcanzar una nueva mejor marca personal. Son ligeros y resistentes al agua e incorporan un ajuste personalizable. Además, los controladores de alta potencia proporcionan graves profundos para mantener tu cuerpo en movimiento.
Ideales para uso en el exterior
Resistentes al agua y el sudor
Audífono
Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.
Estos auriculares ActionFit no bloquean el sonido, por lo que puedes estar alerta en tu entorno y mantenerte seguro, en especial al hacer ejercicio al aire libre. Una plataforma acústica abierta proporciona sonido de gran calidad sin ocultar el mundo que le rodea.
El clip para cables mantiene los cables fuera de tu camino mientras te esfuerzas al máximo.
Opiniones
Los audífonos se pueden lavar, pero el micrófono no