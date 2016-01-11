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Descontinuado

ActionFitAuriculares deportivos con micrófono

SHQ1405BL/00

SUPERA TUS LÍMITES

Los audífonos deportivos Philips Actionfit RunWild te permiten alcanzar una nueva mejor marca personal. Son ligeros y resistentes al agua e incorporan un ajuste personalizable. Además, los controladores de alta potencia proporcionan graves profundos para mantener tu cuerpo en movimiento.

Ver todos los beneficios

Audífonos deportivos con ajuste personalizable

SUPERA TUS LÍMITES

  • Ideales para uso en el exterior

  • Resistentes al agua y el sudor

  • Audífono

El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.

El diseño acústico abierto te mantiene alerta en tu entorno

Estos auriculares ActionFit no bloquean el sonido, por lo que puedes estar alerta en tu entorno y mantenerte seguro, en especial al hacer ejercicio al aire libre. Una plataforma acústica abierta proporciona sonido de gran calidad sin ocultar el mundo que le rodea.

Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

El clip para cables mantiene los cables fuera de tu camino mientras te esfuerzas al máximo.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Los audífonos se pueden lavar, pero el micrófono no