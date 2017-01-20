Descontinuado
Disfrutá la libertad. Que nada te detenga
Tus auriculares Actionfit SHQ2300 siempre estarán en su sitio, independientemente de lo que estés haciendo, gracias a su exclusivo anillo de estabilidad. Solo te tendrás que preocupar de tu rutina de ejercicios y no de si se te caen o no los auriculares.
Controlad. de 8,6 mm/parte post. cerr.
Intrauditivo
Los cables reforzados Kevlar® de los audífonos son lo suficientemente resistentes para soportar incluso el uso durante el entrenamiento más exigente.
Un anillo de estabilidad de goma en el cuerpo de los auriculares los fija firmemente cuando te los colocás en las orejas para que no tengás que preocuparte por si se te caen.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
AlphaPredator
20/01/2017
Argentina
Muy bueno
Muy buenos los auriculares, tienen una gran calidad de sonido y son muy resistentes y ligeros, recomendados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300PK Auriculares deportivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300PK Auriculares deportivos