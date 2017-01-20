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Descontinuado

ActionFitAuriculares deportivos

SHQ2300OR/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Disfrutá la libertad. Que nada te detenga

Tus auriculares Actionfit SHQ2300 siempre estarán en su sitio, independientemente de lo que estés haciendo, gracias a su exclusivo anillo de estabilidad. Solo te tendrás que preocupar de tu rutina de ejercicios y no de si se te caen o no los auriculares.

Ver todos los beneficios

Ajuste seguro y liviano

Disfrutá la libertad. Que nada te detenga

  • Controlad. de 8,6 mm/parte post. cerr.

  • Intrauditivo

Cable reforzado Kevlar® para una máxima durabilidad

Cable reforzado Kevlar® para una máxima durabilidad

Los cables reforzados Kevlar® de los audífonos son lo suficientemente resistentes para soportar incluso el uso durante el entrenamiento más exigente.

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Anillo de estabilidad para un ajuste seguro en la oreja

Anillo de estabilidad para un ajuste seguro en la oreja

Un anillo de estabilidad de goma en el cuerpo de los auriculares los fija firmemente cuando te los colocás en las orejas para que no tengás que preocuparte por si se te caen.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

20/01/2017

Argentina

Argentina

Muy bueno

Muy buenos los auriculares, tienen una gran calidad de sonido y son muy resistentes y ligeros, recomendados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300PK Auriculares deportivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300PK Auriculares deportivos

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