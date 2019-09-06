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ActionFitAuriculares deportivos

SHQ2400CL/00

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

SUPERÁ TUS LÍMITES

Los auriculares deportivos Philips Actionfit DigDeep se mantienen firmes en tus oídos para que puedas concentrarte en tu entrenamiento. Gracias a un exclusivo aro de estabilidad que brinda un ajuste más seguro, tu música se mantiene en su lugar para que no pierdas la concentración.

Ver todos los beneficios

Auriculares deportivos intrauditivos

SUPERÁ TUS LÍMITES

  • Ideales para usar en interiores

  • A prueba de sudor/agua

  • Intrauditivos

Sonido de alto rendimiento que te impulsa a ir más allá

Sonido de alto rendimiento que te impulsa a ir más allá

Los controladores de 8,6 mm ofrecen un sonido de alto rendimiento que te impulsa a rendir al máximo.

El anillo de estabilidad crea un mejor ajuste en el oído

El anillo de estabilidad crea un mejor ajuste en el oído

Sin desajustes. El anillo de estabilidad de goma sobre la cubierta de los auriculares los mantiene fijos en tus oídos.

Clip para cables incluido para ejercicio sin enredos

Clip para cables incluido para ejercicio sin enredos

El clip para cables mantiene los cables fuera del trayecto mientras te exigís más.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

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1

06/09/2019

Argentina

Argentina

Uno de los mejores auriculares que tuve

La hago corta. Escucho musica electronica y la verdad que suenan extremadamente bien con mi telefono. son comodos, la calidad del cable es mucho mejor que otras, es resistente. como "malo", no tiene microfono ni botones. Me gustaria conseguir uno que tenga esta calidad y con botones y mic. me duraron 1 año y medio con uso full y apenas se me rompio un poco el protector del cable pero anda como si nada. me los volveria a comprar, lo hare.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ2400CL Auriculares deportivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ2400CL Auriculares deportivos

06/04/2017

Argentina

Argentina

EXCELENTES AURICULARES INTRAUDITIVOS

Trataré de ser breve en los conceptos. Estos auriculares tienen un sonido excelente, balanceado y detallado. Las tres frecuencias principales se reproducen con precisión (bajos, agudos y medios). No existe enmascaramiento, es decir los bajos no velan las otras frecuencias, las tres se escuchan con una importante definición. El sonido es detallado y los bajos tienen presencia con una inmejorable tímbrica. El soundstage podría ser un poco más amplio, pero los intrumentos participantes tienen el suficiente aire como para poder distinguirlos sin problema ( cada uno con su sonido individual). Son cómodos en su uso, suajuste perfecto carece de molestias posteriores en largas escuchas. No se verifica fatiga auditiva ni molestis en los oídos (Ojo con el volumen de escucha!!!! podría causar daño al oído, si bien esto no tiene que ver con los auriculares y sí con el volumen de escucha). Se agradecería la in corporación de un estuche o bolsa de calidad para su guarda y un juego de almohadillas de repuesto. El diseño de los auriculares es interesante, al igual que el color elegido. El cable en Kevlar y el conector en L bañado en oro son una propuesta acertada. Quiero concluir manifestando que para apreciar la excelente calidad de sonido (los auriculares desmistifican la idea general de que los auriculares deportivos carecen de buena calidad de sonido), la fuentes de escucha deberán ser más que aceptables así como el material de reproducción (Mp3 HQ - samplerate 44.100/ 48.000 Hz y Bitrate mínimo de 192 Kbps, ya que en 128 se percibe una merma significativa en la calidad del sonido (no atribuible a los auriculares sino a la calidad del material reproducido) o formatos lossless, FLAC entre otros). Concluyo, como ayuda a informar que existe soft gratuito para incrementar el volumen -sin merma de calidad- del tema a escuchar y ahorrar batería, su nombre es MP3 Gain. Quiero informar que como audiófilo pondría en ablande los auricualres entre 48 y 72 horas, pasado el lapso podrán percibir que el sonido se expande y el soundstage es más amplio. Concluyo agradeciendo a Philips la oportunidad de expresarme con libertad y espero que lo explicitado les sea de alguna utilidad. Gracias y hasta la próxima revisión.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ2400CL Auriculares deportivos

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