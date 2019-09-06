Trataré de ser breve en los conceptos. Estos auriculares tienen un sonido excelente, balanceado y detallado. Las tres frecuencias principales se reproducen con precisión (bajos, agudos y medios). No existe enmascaramiento, es decir los bajos no velan las otras frecuencias, las tres se escuchan con una importante definición. El sonido es detallado y los bajos tienen presencia con una inmejorable tímbrica. El soundstage podría ser un poco más amplio, pero los intrumentos participantes tienen el suficiente aire como para poder distinguirlos sin problema ( cada uno con su sonido individual). Son cómodos en su uso, suajuste perfecto carece de molestias posteriores en largas escuchas. No se verifica fatiga auditiva ni molestis en los oídos (Ojo con el volumen de escucha!!!! podría causar daño al oído, si bien esto no tiene que ver con los auriculares y sí con el volumen de escucha). Se agradecería la in corporación de un estuche o bolsa de calidad para su guarda y un juego de almohadillas de repuesto. El diseño de los auriculares es interesante, al igual que el color elegido. El cable en Kevlar y el conector en L bañado en oro son una propuesta acertada. Quiero concluir manifestando que para apreciar la excelente calidad de sonido (los auriculares desmistifican la idea general de que los auriculares deportivos carecen de buena calidad de sonido), la fuentes de escucha deberán ser más que aceptables así como el material de reproducción (Mp3 HQ - samplerate 44.100/ 48.000 Hz y Bitrate mínimo de 192 Kbps, ya que en 128 se percibe una merma significativa en la calidad del sonido (no atribuible a los auriculares sino a la calidad del material reproducido) o formatos lossless, FLAC entre otros). Concluyo, como ayuda a informar que existe soft gratuito para incrementar el volumen -sin merma de calidad- del tema a escuchar y ahorrar batería, su nombre es MP3 Gain. Quiero informar que como audiófilo pondría en ablande los auricualres entre 48 y 72 horas, pasado el lapso podrán percibir que el sonido se expande y el soundstage es más amplio. Concluyo agradeciendo a Philips la oportunidad de expresarme con libertad y espero que lo explicitado les sea de alguna utilidad. Gracias y hasta la próxima revisión.