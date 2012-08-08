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Descontinuado

ActionFitAuriculares deportivos con gancho para la oreja

SHQ3000/10

3.3

| (4) Reseñas

Ideal para hacer deportes

Estos auriculares fueron diseñados especialmente para los deportistas. Están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos.

Ver todos los beneficios

Diseño ajustable

Ideal para hacer deportes

  • ActionFit

  • Naranja y gris

Antisudor

Antisudor

Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor

Audífonos con aislamiento de ruido para reducir los ruidos del ambiente

Audífonos con aislamiento de ruido para reducir los ruidos del ambiente

El aislamiento de ruido te permite disfrutar más de tu música con un sonido más bajo en comparación con los audífonos convencionales. Su diseño en ángulo anatómico, se ajusta al canal del oído humano y crea un sellado perfecto para eliminar el ruido del ambiente y obtener un sonido excelente. Disfruta de una música increíblemente detallada y sin interferencias, aún con el volumen bajo. Las cubiertas para audífonos ofrecen un ajuste perfecto en tres tamaños.

Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos

Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos

Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños de estos audífonos Philips se adaptan cómodamente a los oídos sin añadirles presión, además de bloquear el ruido no deseado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

4

Reseñas

2

08/08/2012

España

España

Van perfectos

Se agarran perfectamente y el hecho que aguante el sudor el ideal.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3000 Auriculares deport., gancho para oreja

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10/12/2012

España

España

Buenos para correr

Para mi tienen un buen sonido, una vez que te los pones correctamente proporcionan buena calidad de audio y te aislan del sonido exterior. Muy durables. El único inconveniente es que a veces mientras corres y tienes tu ipod en silencio, puedes escuchar como brinca el cable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3000 Auriculares deport., gancho para oreja

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24/05/2012

España

España

se ajusta mal a la oreja; se sale corriendo

el auricular se ajusta mal a la oreja; se sale al estar corriendo

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3000 Auriculares deport., gancho para oreja

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