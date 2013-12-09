Descontinuado
Adaptados al deporte
Con gancho de oreja ajustable, los auriculares SHQ3205, ligeros y resistentes al sudor te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Si no fuera por el asombroso sonido que te hará seguir, apenas notarás que los llevas.
ActionFit
Naranja y gris
El micrófono reflector en línea te ofrece la experiencia más nítida en llamadas en diferentes entornos de ejercicio.
No hay nada mejor que bailar a tu ritmo mientras haces ejercicio. Con los audífonos ActionFit, tus movimientos tienen la energía de los sonidos graves excelentemente profundos y dinámicos que impulsarán cualquier rutina llevándote a otro nivel.
Los audífonos ActionFit cuentan con controladores de 9 mm finamente sintonizados que están diseñados especialmente para generar un excelente sonido. El sonido puro y poderoso en el que te sumergirás fácilmente durante tus ejercicios y que aprovecharás al máximo para tu música y tus movimientos.
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4.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
canario86
09/12/2013
España
Producto inmejorable
El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja