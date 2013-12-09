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Descontinuado

Auriculares deportivos con gancho para la oreja y micrófono

SHQ3205/10

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Adaptados al deporte

Con gancho de oreja ajustable, los auriculares SHQ3205, ligeros y resistentes al sudor te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Si no fuera por el asombroso sonido que te hará seguir, apenas notarás que los llevas.

Ver todos los beneficios

Con gancho de oreja ajustable para un ajuste seguro

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • Naranja y gris

Micrófono reflector universal

El micrófono reflector en línea te ofrece la experiencia más nítida en llamadas en diferentes entornos de ejercicio.

Graves potentes para aumentar la motivación

Graves potentes para aumentar la motivación

No hay nada mejor que bailar a tu ritmo mientras haces ejercicio. Con los audífonos ActionFit, tus movimientos tienen la energía de los sonidos graves excelentemente profundos y dinámicos que impulsarán cualquier rutina llevándote a otro nivel.

Excelente sonido generado por controladores de 9 mm

Excelente sonido generado por controladores de 9 mm

Los audífonos ActionFit cuentan con controladores de 9 mm finamente sintonizados que están diseñados especialmente para generar un excelente sonido. El sonido puro y poderoso en el que te sumergirás fácilmente durante tus ejercicios y que aprovecharás al máximo para tu música y tus movimientos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

09/12/2013

España

España

Producto inmejorable

El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

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