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Descontinuado

ActionFitAuriculares deportivos

SHQ3400CL/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

SUPERÁ TUS LÍMITES

Los auriculares Philips Actionfit NoLimits te ayudan a mantener la concentración y la motivación cuando más lo necesitás. Con un soporte para la oreja ajustable y un diseño ligero y resistente al sudor, podés disfrutar del sonido de tus auriculares, tan intenso como tus entrenamientos.

Ver todos los beneficios

Auriculares deportivos con soporte para la oreja ajustable

SUPERÁ TUS LÍMITES

  • Ideales para el uso en áreas interiores

  • Resistentes al agua y el sudor

  • soporte para la oreja

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Incluyen 3 pares de almohadillas de diferentes tamaños, para que disfrutes el mejor ajuste posible.

Soporte para la oreja ajustable patentado para un ajuste personalizado

Con su soporte para la oreja ajustable patentado, los auriculares ActionFit garantizan un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo tenés que engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el soporte ajustable arriba o abajo para ajustarlos perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para dominar cualquier ejercicio o terreno y los auriculares se quedarán siempre en su sitio.

Cable reforzado Kevlar® para una máxima durabilidad

Los auriculares ActionFit están diseñados para ofrecer durabilidad y resistencia. Su cable reforzado Kevlar está bien protegido contra desgarres y roturas, y puede soportar ambientes y entrenamientos extremos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

07/09/2017

Argentina

Argentina

Muy buenos

la verdad que son muy buenos, tenia prejuicio de los mismos pero la verdad que supero mis expectativas, el agarre en las orejas son geniales y justos, parece que no los llevas puestos, y el sonido es de muy buena calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3400CL Auriculares deportivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3400CL Auriculares deportivos

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