Descontinuado
SUPERÁ TUS LÍMITES
Los auriculares Philips Actionfit NoLimits te ayudan a mantener la concentración y la motivación cuando más lo necesitás. Con un soporte para la oreja ajustable y un diseño ligero y resistente al sudor, podés disfrutar del sonido de tus auriculares, tan intenso como tus entrenamientos.
Ideales para el uso en áreas interiores
Resistentes al agua y el sudor
soporte para la oreja
Incluyen 3 pares de almohadillas de diferentes tamaños, para que disfrutes el mejor ajuste posible.
Con su soporte para la oreja ajustable patentado, los auriculares ActionFit garantizan un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo tenés que engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el soporte ajustable arriba o abajo para ajustarlos perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para dominar cualquier ejercicio o terreno y los auriculares se quedarán siempre en su sitio.
Los auriculares ActionFit están diseñados para ofrecer durabilidad y resistencia. Su cable reforzado Kevlar está bien protegido contra desgarres y roturas, y puede soportar ambientes y entrenamientos extremos.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
nemartina
07/09/2017
Argentina
Muy buenos
la verdad que son muy buenos, tenia prejuicio de los mismos pero la verdad que supero mis expectativas, el agarre en las orejas son geniales y justos, parece que no los llevas puestos, y el sonido es de muy buena calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3400CL Auriculares deportivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3400CL Auriculares deportivos