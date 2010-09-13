Descontinuado
SHQ4007/28
Resistentes a la transpiración y lavables
Estos auriculares fueron diseñados para deportistas, porque están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Además, el largo del cable se regula para que puedas usarlos con un brazalete deportivo o como más te guste.
Fabricados con materiales resistentes al agua para una fácil limpieza
Banda para el cuello liviana y flexible especialmente diseñada para hacer deportes y ofrecerte un ajuste perfecto
El micrófono y el controlador súper elegantes te permiten hablar, escuchar y controlar tu iPod/iPhone/iPad de forma remota.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones