La banda flexible para el cuello se ajusta automáticamente para brindar un ajuste ideal

La banda para el cuello incluye un cable en espiral flexible que se adapta a vos, lo que hace que estos auriculares ActionFit sean muy cómodos. Los soportes para la oreja ligeros y engomados, y la banda para el cuello de goma y autoajustable permiten que los auriculares se mantengan seguros y cómodos durante todo el ejercicio.