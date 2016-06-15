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Auriculares deportivos

SHQ4400CL/00

SUPERÁ TUS LÍMITES

Los auriculares deportivos Philips Actionfit GoLong están diseñados para brindar un máximo rendimiento. Ligeros y flexibles con graves profundos y potentes, se adecuan perfectamente y suenan tan bien que los seguirás usando después del entrenamiento.

Ver todos los beneficios

Auriculares deportivos con banda para el cuello

SUPERÁ TUS LÍMITES

  • Ideales para el uso en áreas interiores

  • Resistentes al agua y el sudor

  • Banda para el cuello

La banda flexible para el cuello se ajusta automáticamente para brindar un ajuste ideal

La banda flexible para el cuello se ajusta automáticamente para brindar un ajuste ideal

La banda para el cuello incluye un cable en espiral flexible que se adapta a vos, lo que hace que estos auriculares ActionFit sean muy cómodos. Los soportes para la oreja ligeros y engomados, y la banda para el cuello de goma y autoajustable permiten que los auriculares se mantengan seguros y cómodos durante todo el ejercicio.

Sonido de alto rendimiento que te impulsa a ir más allá

Sonido de alto rendimiento que te impulsa a ir más allá

Los controladores de 8,6 mm ofrecen un sonido de alto rendimiento que te impulsa a rendir al máximo.

Ideales para ejercicios intensos con resistencia al agua IPX4

Ideales para ejercicios intensos con resistencia al agua IPX4

No tengás miedo de sudar o enfrentarte a distintos materiales. Con la clasificación IPX4, podés sudar y ejercitarte bajo la lluvia sin que la humedad entre en los auriculares.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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