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SUPERÁ TUS LÍMITES
Los auriculares deportivos Philips Actionfit GoLong están diseñados para brindar un máximo rendimiento. Ligeros y flexibles con graves profundos y potentes, se adecuan perfectamente y suenan tan bien que los seguirás usando después del entrenamiento.
Ideales para el uso en áreas interiores
Resistentes al agua y el sudor
Banda para el cuello
La banda para el cuello incluye un cable en espiral flexible que se adapta a vos, lo que hace que estos auriculares ActionFit sean muy cómodos. Los soportes para la oreja ligeros y engomados, y la banda para el cuello de goma y autoajustable permiten que los auriculares se mantengan seguros y cómodos durante todo el ejercicio.
Los controladores de 8,6 mm ofrecen un sonido de alto rendimiento que te impulsa a rendir al máximo.
No tengás miedo de sudar o enfrentarte a distintos materiales. Con la clasificación IPX4, podés sudar y ejercitarte bajo la lluvia sin que la humedad entre en los auriculares.
Opiniones