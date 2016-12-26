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Descontinuado

Auriculares con banda de sujeción deportivos

SHQ5200/10

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Adaptados al deporte

Robustos y ergonómicos, los ultraligeros auriculares ActionFit SHQ5200 se han diseñado para los entrenamientos más exigentes. Los controladores de neodimio de 40 mm garantizan unos graves potentes mientras que la acústica abierta y las almohadillas desmontables consiguen que estés cómodo, seco y fresco en todo momento.

Ver todos los beneficios

Ajuste seguro y antideslizante con puño de silicona

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • De diadema

  • Naranja y negro

Controladores de neodimio de 40 mm para unos graves extremos y un rendimiento optimizado

Controladores de neodimio de 40 mm para unos graves extremos y un rendimiento optimizado

Sigue la onda con una música con una elevada potencia gracias a los controladores de neodimio de 40 mm que ofrecen unos graves extremadamente profundos y dinámicos. Los auriculares ActionFit se han diseñado para dar rienda suelta a tus ejercicios, sin importar lo duros que sean. Disfruta de una experiencia de sonido con movimiento, sea cual sea el ejercicio y vayas donde vayas.

La banda de sujeción con ajuste perfecto se adapta a los contornos de la oreja

La banda de sujeción con ajuste perfecto se adapta a los contornos de la oreja

Los auriculares ActionFit disponen de una banda de sujeción con ajuste perfecto con un diseño discreto y almohadillas probadas para adaptarse a todas las orejas (sin importar el tamaño o la forma), de forma cómoda y perfecta.

Las almohadillas desmontables y lavables te mantienen fresco y seco

Las almohadillas desmontables y lavables te mantienen fresco y seco

Adelante, súdalos. Los auriculares ActionFit SHQ5200 disponen de exclusivas almohadillas cubiertas por un tejido resistente a la humedad que te mantiene cómodo, fresco y seco mientras haces ejercicio. Solo tienes que desmontar las almohadillas para lavarlas después de varios usos y estarán como nuevas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

26/12/2016

España

España

Excelente

Excelente producto, especialmente diseñado para deportes. Me gusta que la almohadilla se puede desmontar y lavar. Están muy bien. Quizá yo les habría agregado un micrófono. Pero fuera de eso son perfectos para el gym.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

18/12/2013

España

España

Puede mejorar

Podría mejorar incorporándole un micrófono y botones para llamadas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

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