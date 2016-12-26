Descontinuado
Adaptados al deporte
Robustos y ergonómicos, los ultraligeros auriculares ActionFit SHQ5200 se han diseñado para los entrenamientos más exigentes. Los controladores de neodimio de 40 mm garantizan unos graves potentes mientras que la acústica abierta y las almohadillas desmontables consiguen que estés cómodo, seco y fresco en todo momento.
ActionFit
De diadema
Naranja y negro
Sigue la onda con una música con una elevada potencia gracias a los controladores de neodimio de 40 mm que ofrecen unos graves extremadamente profundos y dinámicos. Los auriculares ActionFit se han diseñado para dar rienda suelta a tus ejercicios, sin importar lo duros que sean. Disfruta de una experiencia de sonido con movimiento, sea cual sea el ejercicio y vayas donde vayas.
Los auriculares ActionFit disponen de una banda de sujeción con ajuste perfecto con un diseño discreto y almohadillas probadas para adaptarse a todas las orejas (sin importar el tamaño o la forma), de forma cómoda y perfecta.
Adelante, súdalos. Los auriculares ActionFit SHQ5200 disponen de exclusivas almohadillas cubiertas por un tejido resistente a la humedad que te mantiene cómodo, fresco y seco mientras haces ejercicio. Solo tienes que desmontar las almohadillas para lavarlas después de varios usos y estarán como nuevas.
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4.5
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
JibranMacossay
26/12/2016
España
Excelente
Excelente producto, especialmente diseñado para deportes. Me gusta que la almohadilla se puede desmontar y lavar. Están muy bien. Quizá yo les habría agregado un micrófono. Pero fuera de eso son perfectos para el gym.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos
FJGPJG
18/12/2013
España
Puede mejorar
Podría mejorar incorporándole un micrófono y botones para llamadas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos