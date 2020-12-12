Descontinuado
SHQ6500CL/00
Ideales para uso en el exterior
Bluetooth®
Resistentes al agua y el sudor
Audífono
Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.
Las puntas de goma en forma de C mantienen los audífonos ActionFit en tu oreja para que puedas concentrarte en el ejercicio y no en tener que sostenerlos.
La tecnología Bluetooth ofrece música inalámbrica sin complicaciones.
2.6
de 5
34
Reseñas
Rodri45
12/12/2020
Argentina
Nada que decir
Muy comodos exlentes los uso al caminar y quedan siempre en misma posicion
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Sí, recomiendo este producto
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Marito 3
12/12/2020
Argentina
Excelentes
Me encantan muy cómodos no se caen y un excelente sonido
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Titi 3030
12/12/2020
Argentina
Excelente muy comodos
Excelente muy comodos los utilizo para correr en la cinta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar