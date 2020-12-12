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  • SUPERA TUS LÍMITES sin cables
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Descontinuado

Auriculares deportivos con Bluetooth®

SHQ6500CL/00

2.6
| (34) Reseñas
SUPERA TUS LÍMITES sin cables
Los audífonos deportivos inalámbricos Philips Actionfit RunFree aportan nuevos niveles de libertad y energía a tus entrenamientos. Su ajuste seguro, su sólido diseño resistente al agua y sus graves potentes se han ideado para mantenerte en movimiento.
Ver todos los beneficios

Audífonos deportivos inalámbricos

SUPERA TUS LÍMITES sin cables

  • Ideales para uso en el exterior

  • Bluetooth®

  • Resistentes al agua y el sudor

  • Audífono

El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.

Los audífonos de goma antideslizantes mantienen los audífonos en su lugar sin importar lo que pase.

Los audífonos de goma antideslizantes mantienen los audífonos en su lugar sin importar lo que pase.

Las puntas de goma en forma de C mantienen los audífonos ActionFit en tu oreja para que puedas concentrarte en el ejercicio y no en tener que sostenerlos.

Conexión inalámbrica Bluetooth para realizar ejercicios sin enredos

Conexión inalámbrica Bluetooth para realizar ejercicios sin enredos

La tecnología Bluetooth ofrece música inalámbrica sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.6

de 5

34

Reseñas

12/12/2020

Argentina

Argentina

Nada que decir

Muy comodos exlentes los uso al caminar y quedan siempre en misma posicion

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

Sí, recomiendo este producto

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12/12/2020

Argentina

Argentina

Excelentes

Me encantan muy cómodos no se caen y un excelente sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

Sí, recomiendo este producto

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12/12/2020

Argentina

Argentina

Excelente muy comodos

Excelente muy comodos los utilizo para correr en la cinta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

Sí, recomiendo este producto

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