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Descontinuado

ActionFitAuriculares deportivos con Bluetooth®

SHQ7900CL/00

3.3

| (10) Reseñas

SUPERÁ TUS LÍMITES de forma inalámbrica

Preparate para superar tu marca personal con los auriculares deportivos Actionfit WirelessFreedom de Philips. Con ajuste seguro, resistentes al agua e inalámbricos, ofrecen diversos estilos para obtener la mejor comodidad y proporcionar graves potentes para que mantengas el ritmo.

Ver todos los beneficios

Auriculares deportivos inalámbricos personalizables

SUPERÁ TUS LÍMITES de forma inalámbrica

  • Para interiores y exteriores

  • Bluetooth®

  • Antitranspiración

  • Cable plano

El clip magnético permanece conectado durante el entrenamiento

El clip magnético permanece conectado durante el entrenamiento

Un clip magnético para cables mantiene el cable seguro y sin balanceos mientras te exigís más.

Ideales para cualquier ejercicio, con resistencia al sudor IPX2

Ideales para cualquier ejercicio, con resistencia al sudor IPX2

No tengas miedo de sudar. Con la clasificación IPX2, podés sudar y entrenar bajo la lluvia sin que la humedad entre en los auriculares.

Funda de transporte para un fácil almacenamiento

Mantené los auriculares protegidos con esta funda transpirable que ofrece un acceso rápido y una portabilidad sencilla.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

10

Reseñas

30/04/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Este producto cumplió con todas mis expectativas.

La duración de la batería que al principio me generaba incertidumbre es excelente, puedo estar gran parte del día usándolo. Muy práctico de cargar vía usb. Cómodo a la hora de escuchar a alguien en el ambiente mientras se tienen en uso los audífonos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7900CL Auriculares deportivos con Bluetooth®

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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7900CL Auriculares deportivos con Bluetooth®

23/02/2017

Argentina

Argentina

El pequeño gran auricular Bluetooth de Philips

He gastado una fortuna en auriculares genéricos, los he probado todos los tamaños y tipos. Y siempre fueron una decepción tras otra. Si sonaban bien, eran frágiles. Si eran robustos, su aspecto era feo. O el Bluetooth se desconectada, etc. Y me dije: "Bueno me cansé, voy y compro unos de marca. ". Veo con estupor que solamente había por cable y recorrí comercio tras otro y no conseguía Bluetooth. Hasta que llegue a Fava, aquí en Mar del Plata y vi que tenían un par de marca Philips. Unos normales y otros línea Sport. El precio, bueno bastante más costosos que los genéricos. Leo las especificaciones de de este "Kevlar" ..."Naa" — dije. No había diferencia con el genérico. Encare el genérico. Lo puse a cargar. Y examine el manual que traía adjunto. Un panfleto de una hoja impreso con unos esquemas algo críptico. Una vez que cargo, que lo hizo en muy poco tiempo. Me dispuse a encenderlo. Me costó un poco, pero una breve lectura por los foros de ayuda de Philips, y había que presionar hasta que queden alternando la luz LED blanca con la luz azul, y magia, queda vinculado y ahora soy el tipo más feliz de la tierra. .. Anda con la compu, la tablet, el celu con Windows, una masa. Y además es re fashion y el super imán que trae lo podes pegar hasta en la parte de atrás del del para tener todo a mano. Es una masa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7900CL Auriculares deportivos con Bluetooth®

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23/02/2019

Argentina

Argentina

Ningún problema tras un mes de uso

Me los compré y los recomiendo con el fin de tener unos auriculares transportables en el bolsillo, cómodos e inalámbricos. Son útiles para no llevar auriculares con vincha bluetooth sí no tenes una mochila o para no lidiar con los cables de auriculares comúnes. Son cómodos debido a que tienen 3 tipos de almohadillas, alguno te tiene que ir. Los probé corriendo y también son bastante cómodos. La duración de la batería aprox 4 horas, al menos en un nivel de volumen un poco mayor a la mitad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7900CL Auriculares deportivos con Bluetooth®

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