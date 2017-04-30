He gastado una fortuna en auriculares genéricos, los he probado todos los tamaños y tipos. Y siempre fueron una decepción tras otra. Si sonaban bien, eran frágiles. Si eran robustos, su aspecto era feo. O el Bluetooth se desconectada, etc. Y me dije: "Bueno me cansé, voy y compro unos de marca. ". Veo con estupor que solamente había por cable y recorrí comercio tras otro y no conseguía Bluetooth. Hasta que llegue a Fava, aquí en Mar del Plata y vi que tenían un par de marca Philips. Unos normales y otros línea Sport. El precio, bueno bastante más costosos que los genéricos. Leo las especificaciones de de este "Kevlar" ..."Naa" — dije. No había diferencia con el genérico. Encare el genérico. Lo puse a cargar. Y examine el manual que traía adjunto. Un panfleto de una hoja impreso con unos esquemas algo críptico. Una vez que cargo, que lo hizo en muy poco tiempo. Me dispuse a encenderlo. Me costó un poco, pero una breve lectura por los foros de ayuda de Philips, y había que presionar hasta que queden alternando la luz LED blanca con la luz azul, y magia, queda vinculado y ahora soy el tipo más feliz de la tierra. .. Anda con la compu, la tablet, el celu con Windows, una masa. Y además es re fashion y el super imán que trae lo podes pegar hasta en la parte de atrás del del para tener todo a mano. Es una masa.