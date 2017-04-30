Descontinuado
SHQ7900CL/00
SUPERÁ TUS LÍMITES de forma inalámbrica
Preparate para superar tu marca personal con los auriculares deportivos Actionfit WirelessFreedom de Philips. Con ajuste seguro, resistentes al agua e inalámbricos, ofrecen diversos estilos para obtener la mejor comodidad y proporcionar graves potentes para que mantengas el ritmo.
Para interiores y exteriores
Bluetooth®
Antitranspiración
Cable plano
Un clip magnético para cables mantiene el cable seguro y sin balanceos mientras te exigís más.
No tengas miedo de sudar. Con la clasificación IPX2, podés sudar y entrenar bajo la lluvia sin que la humedad entre en los auriculares.
Mantené los auriculares protegidos con esta funda transpirable que ofrece un acceso rápido y una portabilidad sencilla.
3.3
de 5
10
Reseñas
GonAT
30/04/2017
Argentina
Comprador verificado
Este producto cumplió con todas mis expectativas.
La duración de la batería que al principio me generaba incertidumbre es excelente, puedo estar gran parte del día usándolo. Muy práctico de cargar vía usb. Cómodo a la hora de escuchar a alguien en el ambiente mientras se tienen en uso los audífonos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7900CL Auriculares deportivos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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Paulmaster
23/02/2017
Argentina
El pequeño gran auricular Bluetooth de Philips
He gastado una fortuna en auriculares genéricos, los he probado todos los tamaños y tipos. Y siempre fueron una decepción tras otra. Si sonaban bien, eran frágiles. Si eran robustos, su aspecto era feo. O el Bluetooth se desconectada, etc. Y me dije: "Bueno me cansé, voy y compro unos de marca. ". Veo con estupor que solamente había por cable y recorrí comercio tras otro y no conseguía Bluetooth. Hasta que llegue a Fava, aquí en Mar del Plata y vi que tenían un par de marca Philips. Unos normales y otros línea Sport. El precio, bueno bastante más costosos que los genéricos. Leo las especificaciones de de este "Kevlar" ..."Naa" — dije. No había diferencia con el genérico. Encare el genérico. Lo puse a cargar. Y examine el manual que traía adjunto. Un panfleto de una hoja impreso con unos esquemas algo críptico. Una vez que cargo, que lo hizo en muy poco tiempo. Me dispuse a encenderlo. Me costó un poco, pero una breve lectura por los foros de ayuda de Philips, y había que presionar hasta que queden alternando la luz LED blanca con la luz azul, y magia, queda vinculado y ahora soy el tipo más feliz de la tierra. .. Anda con la compu, la tablet, el celu con Windows, una masa. Y además es re fashion y el super imán que trae lo podes pegar hasta en la parte de atrás del del para tener todo a mano. Es una masa.
Sí, recomiendo este producto
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Reflej0
23/02/2019
Argentina
Ningún problema tras un mes de uso
Me los compré y los recomiendo con el fin de tener unos auriculares transportables en el bolsillo, cómodos e inalámbricos. Son útiles para no llevar auriculares con vincha bluetooth sí no tenes una mochila o para no lidiar con los cables de auriculares comúnes. Son cómodos debido a que tienen 3 tipos de almohadillas, alguno te tiene que ir. Los probé corriendo y también son bastante cómodos. La duración de la batería aprox 4 horas, al menos en un nivel de volumen un poco mayor a la mitad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7900CL Auriculares deportivos con Bluetooth®
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Los resultados reales pueden variar