Graves extra
Disfrutá del sonido Bass Beat de los auriculares con clip diseñados para ofrecer comodidad, estabilidad y rendimiento.
Auriculares de 15 mm/parte pos. abierta
Soporte para la oreja
El controlador de parlantes de 27 mm es compacto, cómodo y ofrece un sonido claro y potente con el tamaño ideal para disfrutar del sonido sin distorsiones.
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un sonido mejor con graves profundos.
El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips, te garantizan una perfecta adaptación y más comodidad. Previenen la pérdida de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas para acoplarse perfectamente a la zona de la oreja.
2.5
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Andi71
31/08/2017
Argentina
Buen sonido
Es muy bueno teniendo en cuenta su precio. Más no se puede pedir.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHS3300BK Auriculares
Sí, recomiendo este producto
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gguiille
12/02/2016
Argentina
malisimos
buen sonido pero deficiente en su estructura, primer día se rompió el canal izquierdo y sin garantía. NUNCA MÁS ESTA MARCA.
Esta reseña se realizó para SHS3300BK Auriculares
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