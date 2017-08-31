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Auriculares

SHS3300BK/10

2.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Graves extra

Disfrutá del sonido Bass Beat de los auriculares con clip diseñados para ofrecer comodidad, estabilidad y rendimiento.

Ver todos los beneficios

para un sonido potente

Graves extra

  • Auriculares de 15 mm/parte pos. abierta

  • Soporte para la oreja

El controlador de parlantes de 27 mm proporciona un excelente rendimiento

El controlador de parlantes de 27 mm es compacto, cómodo y ofrece un sonido claro y potente con el tamaño ideal para disfrutar del sonido sin distorsiones.

Rejillas de vent. Bass Beat p/ circulación de aire para un mejor sonido

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un sonido mejor con graves profundos.

Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves

El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips, te garantizan una perfecta adaptación y más comodidad. Previenen la pérdida de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas para acoplarse perfectamente a la zona de la oreja.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

5
3
2

31/08/2017

Argentina

Argentina

Buen sonido

Es muy bueno teniendo en cuenta su precio. Más no se puede pedir.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHS3300BK Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHS3300BK Auriculares

12/02/2016

Argentina

Argentina

malisimos

buen sonido pero deficiente en su estructura, primer día se rompió el canal izquierdo y sin garantía. NUNCA MÁS ESTA MARCA.

Esta reseña se realizó para SHS3300BK Auriculares

Esta reseña se realizó para SHS3300BK Auriculares

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