Los tengo desde hace 4 años y contando. Los primeros 2 días me hicieron doler los oídos porque se apoyan sobre ellos, pero se amoldan muy rápidamente y después no se los siente, son muy cómodos y económicos. Llegué a tenerlos puestos 8 horas seguidas sin ningún problema. El sonido es muy bueno, buen balance entre bajos, medios y agudos (diría que es medianamente plano, pero no como uno de monitoreo), fácil de ecualizar. Resalto la calidad de construcción, la cual es excelente. A pesar de ser de plástico y tener varias caídas accidentales, no sufrieron ningún daño. Los cables se conservan como el primer día, no muestran ninguna señal de envejecimiento y conservan bien su flexibilidad, lo mismo que el conector de 3.5mm. Las luces no las usé mucho, pero a un volumen moderado tirando a bajo tienen buena precisión. Al apagarlas, se siente un ruido (como un chirrido) muy tenue en el auricular derecho. Al parecer, batería no sufrió un desgaste significativo, dado que solo los cargué una vez y aún conservan muy su carga. El único desgaste visible en todo este tiempo son las almohadillas, y aquí viene el único punto negativo: no se pueden quitar para lavar/reemplazar (o por lo menos yo no encontré la forma, si la hay, por favor díganme). La diadema de tela tampoco se puede quitar, pero no muestra ninguna señal de deterioro (en serio, ni un poco). Como conclusión, puedo decir que son auriculares con muy buen sonido, económicos y muy resistentes, pero diseñados para ser desechados lamentablemente (por la falta de repuestos), los volvería a comprar.