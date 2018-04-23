SHX50/00
Siente los graves, siente el ritmo.
Los audífonos Philips HX5 no solo te permiten sentir los graves, sino que también te ayudan a verlos, para que puedas visualizar tu música. Conviértete en el centro de todas las miradas con tus audífonos con LED intermitente.
Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm
Supraurales
Controla la visibilidad de la música con el botón de activación del LED accesible fácilmente en el auricular izquierdo.
Estos auriculares se han diseñado teniendo en cuenta la duración y la resistencia, para que disfrutes de un aspecto y un tacto sólido e indestructible.
3.8
de 5
4
Reseñas
ale98
23/04/2018
Argentina
excelente calidad de sonido
el sonido es impecable,además es muy comodo y de muy buena calidad de materiales,aunque tiene un diseño discutible para mi gusto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHX50 Audífonos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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TelierLeCha
15/11/2017
Chile
Excelente sonidos , impresionantes bajos
De lo mejor que he probado dentro de lo que cuesta, es la mejor relacion precio /calidad, ademas de considerar lo comodo que son para un uso prolongado reventando los oidos <3
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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elseñorx
19/11/2021
Argentina
Muy bueno
Los tengo desde hace 4 años y contando. Los primeros 2 días me hicieron doler los oídos porque se apoyan sobre ellos, pero se amoldan muy rápidamente y después no se los siente, son muy cómodos y económicos. Llegué a tenerlos puestos 8 horas seguidas sin ningún problema. El sonido es muy bueno, buen balance entre bajos, medios y agudos (diría que es medianamente plano, pero no como uno de monitoreo), fácil de ecualizar. Resalto la calidad de construcción, la cual es excelente. A pesar de ser de plástico y tener varias caídas accidentales, no sufrieron ningún daño. Los cables se conservan como el primer día, no muestran ninguna señal de envejecimiento y conservan bien su flexibilidad, lo mismo que el conector de 3.5mm. Las luces no las usé mucho, pero a un volumen moderado tirando a bajo tienen buena precisión. Al apagarlas, se siente un ruido (como un chirrido) muy tenue en el auricular derecho. Al parecer, batería no sufrió un desgaste significativo, dado que solo los cargué una vez y aún conservan muy su carga. El único desgaste visible en todo este tiempo son las almohadillas, y aquí viene el único punto negativo: no se pueden quitar para lavar/reemplazar (o por lo menos yo no encontré la forma, si la hay, por favor díganme). La diadema de tela tampoco se puede quitar, pero no muestra ninguna señal de deterioro (en serio, ni un poco). Como conclusión, puedo decir que son auriculares con muy buen sonido, económicos y muy resistentes, pero diseñados para ser desechados lamentablemente (por la falta de repuestos), los volvería a comprar.
Ventajas
Excelente calidad de construcción, buen sonido, económicos
Contras
Falta de repuestos, difícil cambiar sus componentes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHX50 Audífonos con micrófono
Fecha de uso 2019-11-19
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-11-19