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Descontinuado

Parlantes USB para notebooks

SPA20/00

4.2

| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Excelente sonido

Somos perfectos para escuchar música, voz y pistas de sonido. Simplemente conectanos a tu laptop y daremos vida a tu música y sonidos para que disfrutes de una experiencia de sonido excepcional. Con un cómodo manejo de cables para que tengas tu escritorio bien ordenado.

Ver todos los beneficios

Excelente sonido

  • Alimentación por USB

  • Entrada de audio

Graves profundos

Este sistema de parlantes para PC ofrece buena calidad de sonido con graves optimizados.

Alimentación por USB

Alimentación por USB

Con la cómoda tecnología Plug and Play podés conectar el cable USB directamente en cualquier puerto USB de la notebook y la computadora lo reconoce como un dispositivo USB extraíble.

Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

4
3
2

26/01/2024

Argentina

Argentina

SON ESPECTACULARES

Los tengo desde hace casi 10 años y recién ahora uno de los cablecitos empezó a fallar, porque tienen miles de idas, vueltas y caidas. Visualmente se mantienen impecables. Los recomiendo hasta el cansancio y los compraría un millón de veces más.

Ventajas

La durabilidad y la calidad de sonido son espectaculares

Contras

Sería genial que fueran inalámbricos por algún sistema que no sea Bluetooth. O que los cables sean más largos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPA20 Parlantes USB para notebooks

Fecha de uso 2022-01-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPA20 Parlantes USB para notebooks

Fecha de uso 2022-01-26

19/12/2013

España

España

¿ Que haria yo sin mis altavoces philips? Son perfectos.

Me encantan estos altavoces fáciles de usar,calidad de sonido perfecta,volumen regulable bastante fuerte y sobre todo y lo que mas me gusta su diseño y la novedad de los cables que se lían muchísimo menos sin tener que conectar a la corriente te los puedes llevar a cualquier sitio con su cable de alimentación USB ,con baterías externas que vende esta misma marca o conectandolo directamente al pc o otros aparatos con puerto USB 100% RECOMENDABLES

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil

Sí, recomiendo este producto

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10/12/2013

España

España

Muy buenos

Sonido perfecto y fácil instalación, recomendables 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil

Sí, recomiendo este producto

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