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4000 seriesMouse inalámbrico

SPK7448W/97

El rendimiento se combina con la comodidad

Este mouse es su compañero de viaje perfecto. Con una conexión Bluetooth inalámbrica y la capacidad de cambiar entre tres dispositivos con un solo clic, está diseñado para desplazarse sin problemas y con comodidad.

Ver todos los beneficios

El rendimiento se combina con la comodidad

  • Funcionalidad de varios dispositivos

  • Bluetooth 3.0/5.0

  • Diseño silencioso

  • Ahorro de energía inteligente

Los botones duran millones de clics para brindar mayor durabilidad

Los botones duran millones de clics para brindar mayor durabilidad

Sonido de clic reducido para una experiencia silenciosa y cómoda

Sonido de clic reducido para una experiencia silenciosa y cómoda

Conexión inalámbrica de 2,4 G para un espacio de trabajo completamente sin cables

Conexión inalámbrica de 2,4 G para un espacio de trabajo completamente sin cables

Mantenga los cables del equipo alejados. Para cualquier teclado o mouse que cuente con esta función, puede conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, seguramente dejará su espacio de trabajo con una apariencia limpia y sin cables.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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