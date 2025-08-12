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5000 seriesMouse inalámbrico

SPK7528B/97

El rendimiento se combina con la comodidad

El mouse de la serie 5000 de Philips tiene un diseño silencioso y una cómoda conexión inalámbrica Bluetooth. Funciona sin problemas entre varios sistemas operativos, incluidos Windows, Android y Mac OS.

Ver todos los beneficios

El rendimiento se combina con la comodidad

  • 1600 DPI

  • Bluetooth 3.0/5.0

  • Diseño silencioso

  • Funcionalidad de varios dispositivos

Los botones duran millones de clics para brindar mayor durabilidad

Los botones duran millones de clics para brindar mayor durabilidad

Sonido de clic reducido para una experiencia silenciosa y cómoda

Sonido de clic reducido para una experiencia silenciosa y cómoda

Conexión inalámbrica de 2,4 G para un espacio de trabajo completamente sin cables

Conexión inalámbrica de 2,4 G para un espacio de trabajo completamente sin cables

Mantenga los cables del equipo alejados. Para cualquier teclado o mouse que cuente con esta función, puede conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, seguramente dejará su espacio de trabajo con una apariencia limpia y sin cables.

Especificaciones técnicas

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