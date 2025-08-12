SPK7528B/97
El rendimiento se combina con la comodidad
El mouse de la serie 5000 de Philips tiene un diseño silencioso y una cómoda conexión inalámbrica Bluetooth. Funciona sin problemas entre varios sistemas operativos, incluidos Windows, Android y Mac OS.
1600 DPI
Bluetooth 3.0/5.0
Diseño silencioso
Funcionalidad de varios dispositivos
Mantenga los cables del equipo alejados. Para cualquier teclado o mouse que cuente con esta función, puede conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, seguramente dejará su espacio de trabajo con una apariencia limpia y sin cables.
Opiniones