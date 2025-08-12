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        5000 seriesMouse inalámbrico

        SPK7528W/97

        El rendimiento se combina con la comodidad

        El mouse de la serie 5000 de Philips tiene un diseño silencioso y una cómoda conexión inalámbrica Bluetooth. Funciona sin problemas entre varios sistemas operativos, incluidos Windows, Android y Mac OS.

        Ver todos los beneficios

        El rendimiento se combina con la comodidad

        • 1600 DPI

        • Bluetooth 3.0/5.0

        • Diseño silencioso

        • Funcionalidad de varios dispositivos

        Los botones duran millones de clics para brindar mayor durabilidad

        Los botones duran millones de clics para brindar mayor durabilidad

        Sonido de clic reducido para una experiencia silenciosa y cómoda

        Sonido de clic reducido para una experiencia silenciosa y cómoda

        Conexión inalámbrica de 2,4 G para un espacio de trabajo completamente sin cables

        Conexión inalámbrica de 2,4 G para un espacio de trabajo completamente sin cables

        Mantenga los cables del equipo alejados. Para cualquier teclado o mouse que cuente con esta función, puede conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, seguramente dejará su espacio de trabajo con una apariencia limpia y sin cables.

        Especificaciones técnicas

        Obtener asistencia sobre este producto

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        Opiniones

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