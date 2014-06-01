Descontinuado
SWA2533W/10
Asegurate una conexión confiable
Con este cable podés lograr una conexión de audio confiable entre los componentes.
3 m
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Negro
Los conectores moldeados garantizan conexiones seguras entre los componentes y ofrecen una mayor duración.
La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la instalación.
El sistema antitensión de caucho proporciona una unión firme y flexible entre el cable y el conector.