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Descontinuado

Cable de copiado estéreo

SWA2533W/10

Asegurate una conexión confiable

Con este cable podés lograr una conexión de audio confiable entre los componentes.

Ver todos los beneficios

con este cable de copiado estéreo

Asegurate una conexión confiable

  • 3 m

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

  • Negro

Conector moldeado para conexiones seguras

Los conectores moldeados garantizan conexiones seguras entre los componentes y ofrecen una mayor duración.

Funda de PVC flexible

La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la instalación.

Sujetador de goma antitensión

El sistema antitensión de caucho proporciona una unión firme y flexible entre el cable y el conector.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Leaflet

  • versión: 1.2.11
  • PDF archivo, 264.9 kB
  • 29 April 2022

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