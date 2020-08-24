Descontinuado
SWA4122/59
Asegurate una conexión confiable
Con este cable podés lograr una conexión de audio confiable entre los componentes. Cubierta de aluminio con trenzado de nailon
1 RCA a 1 RCA
2 m
Cable trenzado negro
La sujeción antideslizante y ergonómica facilita la conexión de los componentes.
La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la instalación.
Los conectores moldeados garantizan conexiones seguras entre los componentes y ofrecen una mayor duración.