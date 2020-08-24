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Cable de audio

SWA4122/59

Asegurate una conexión confiable

Con este cable podés lograr una conexión de audio confiable entre los componentes. Cubierta de aluminio con trenzado de nailon

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con este cable de audio estéreo

Asegurate una conexión confiable

  • 1 RCA a 1 RCA

  • 2 m

  • Cable trenzado negro

Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso

La sujeción antideslizante y ergonómica facilita la conexión de los componentes.

Funda de PVC flexible

La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la instalación.

Conector moldeado para conexiones seguras

Los conectores moldeados garantizan conexiones seguras entre los componentes y ofrecen una mayor duración.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Leaflet

  • versión: 2.0.1
  • PDF archivo, 159.6 kB
  • 19 May 2022

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