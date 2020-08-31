Descontinuado
SWA4231/59
Garantiza una conexión confiable
Con este cable, obtendrás una conexión de audio confiable entre los componentes. Cubierta de aluminio enchapada con titanio con cubierta exterior de PVC
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
1,2 m
Negro
La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la instalación.
La sujeción antideslizante y ergonómica facilita la conexión de los componentes.
La cubierta metálica protege la conexión interior del cable. Garantiza la durabilidad y fiabilidad de la conexión.