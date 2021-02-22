Descontinuado
SWN2620B/59
Conexión a Ethernet
Conexión confiable asegurada a Ethernet, redes de área local (LAN) y otras redes con este cable UTP Cat6 de 23 AWG. Para uso en interiores.
305 m
Gris
La protección superior maximiza la transferencia de datos, ya que evita el ruido causado por radiofrecuencias externas.
Los conectores de latón comprimido electroenchapados en oro de 24 quilates ofrecen una conexión segura y extremadamente duradera que optimiza la señal y ofrece una mejor calidad de imagen y transferencia de datos.
El diseño doble trenzado reduce las interferencias para obtener unas señales más claras.