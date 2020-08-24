Descontinuado
SWV5001/59
Disfruta de una televisión de alta definición superior
Experimenta una televisión de alta definición excepcional. El cable HDMI™ de alta velocidad ofrece el mejor rendimiento de audio y video digital posible con resoluciones de hasta 4 x 1080p+ Conector con cubierta de aluminio resistente a rayones, desgaste y abrasión, y cable con trenzado de nailon
HDMI 2.0
1,5 m
Ethernet
Permite a los televisores conectados con HDMI y con sintonizador integrado enviar datos de audio digital a un sistema de audio Surround sin necesidad de usar cables adicionales.
Es compatible con resoluciones de video de hasta 4K o 2160 píxeles en ultraalta definición. Permite que tu pantalla rivalice con los sistemas de cine digital utilizados en las salas de cine.
Admite todos los formatos de video 3D para una verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y sistemas de Home Theater.