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Descontinuado

Cable HDMI con Ethernet

SWV5102/59

Disfruta de una televisión de alta definición superior

Experimenta una televisión de alta definición excepcional. El cable HDMI™ de alta velocidad ofrece el mejor rendimiento de audio y video digital posible con resoluciones de hasta 4 x 1080p+ Conector con cubierta de aluminio resistente a rayones, desgaste y abrasión, y cable con trenzado de nailon

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Alta velocidad de transferencia de hasta 18 Gbps

Disfruta de una televisión de alta definición superior

  • HDMI 2.0

  • 2 m

  • Ángulo recto

Carcasa metálica con cable trenzado

La carcasa metálica con acabado trenzado protege el cable al mejorar su durabilidad.

2160p en UHD (4K)

Es compatible con resoluciones de video de hasta 4K o 2160 píxeles en ultraalta definición. Permite que tu pantalla rivalice con los sistemas de cine digital utilizados en las salas de cine.

Audio Return Channel (ARC)

Permite a los televisores conectados con HDMI y con sintonizador integrado enviar datos de audio digital a un sistema de audio Surround sin necesidad de usar cables adicionales.

Especificaciones técnicas

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