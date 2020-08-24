Descontinuado
SWV5201/59
Disfruta de una televisión de alta definición superior
Experimenta una televisión de alta definición excepcional. El cable HDMI™ de alta velocidad ofrece el mejor rendimiento de audio y video digital posible con resoluciones de hasta 4 x 1080p+
HDMI 2.0
1,5 m
Ethernet
Es compatible con resoluciones de video de hasta 4K o 2160 píxeles en ultraalta definición. Permite que tu pantalla rivalice con los sistemas de cine digital utilizados en las salas de cine.
La sujeción antideslizante y ergonómica facilita la conexión de los componentes.
Transferencia de datos de ultraalta velocidad de 18 Gbps