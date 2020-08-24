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Descontinuado

Cable HDMI con Ethernet

SWV5202/59

Disfruta de una televisión de alta definición superior

Experimenta una televisión de alta definición excepcional. El cable HDMI™ de alta velocidad ofrece el mejor rendimiento de audio y video digital posible con resoluciones de hasta 4 x 1080p+

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Alta velocidad de transferencia de hasta 18 Gbps

Disfruta de una televisión de alta definición superior

  • HDMI 2.0

  • 2 m

  • Ethernet

Experiencia en 3D

Admite todos los formatos de video 3D para una verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y sistemas de Home Theater.

Audio Return Channel (ARC)

Permite a los televisores conectados con HDMI y con sintonizador integrado enviar datos de audio digital a un sistema de audio Surround sin necesidad de usar cables adicionales.

Funda de PVC flexible

La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la instalación.

Especificaciones técnicas

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