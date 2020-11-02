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Cable HDMI

SWV5531/00

Disfrutá de imágenes en ultraalta definición

Experimentá una resolución Ultra HD 4K a 60 fps. El HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 kHz

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4K 60 Hz Ultra HD con Ethernet

Disfrutá de imágenes en ultraalta definición

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 3 m

2160p en UHD (4K)

Es compatible con resoluciones de video de hasta 4K o 2160 píxeles en ultraalta definición. Permite que tu pantalla rivalice con los sistemas de cine digital utilizados en las salas de cine.

Cuadros de 60 Hz por segundo

Experiencia superior de visualización y juegos con imágenes de un máximo de 60 cuadros por segundo.

Conectores enchapados en oro para obtener mejor conductividad

Los conectores enchapados en oro disminuyen la resistencia de contacto, brindan una mejor conductividad e impiden el deterioro por oxidación.

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