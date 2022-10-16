SWV5733B/00
Disfrutá de imágenes en ultraalta definición
Disfrutá de la resolución Ultra HD 4K a 60 fps. La conexión HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 KHz y una longitud del cable de 3 m.
HDMI 2.0
18 Gbps
4K 60 Hz
3 m
Experiencia superior de visualización y juegos con imágenes de un máximo de 60 cuadros por segundo.
Admite todos los formatos de video 3D para una verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y sistemas de Home Theater.
Permite a los televisores conectados con HDMI y con sintonizador integrado enviar datos de audio digital a un sistema de audio Surround sin necesidad de usar cables adicionales.
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