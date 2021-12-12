Descontinuado
SWV6021/00
Adaptador premium de USB-C a HDMI y VGA
Adaptador de alta calidad de USB-C a HDMI (hembra) y VGA. Una longitud del cable de 0,15 metros. La salida VGA es compatible con una salida Full HD 1920 x 1080P a 60 Hz. HDMI es compatible con una salida ultranítida 4K*2K a 30 Hz.
HDMI
VGA
La estructura utiliza sólo materiales de la más alta calidad para crear productos duraderos.
Admite una resolución de video de hasta 4K (3840 x 2160) para proporcionar una calidad de la imagen y experiencias de juego óptimas.
Siéntate y disfruta de una visualización superior con vídeo de 30 cuadros por segundo que te proporciona una experiencia de visualización de televisión más fluida.
Opiniones