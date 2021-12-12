Adaptador premium de USB-C a HDMI y VGA

Adaptador de alta calidad de USB-C a HDMI (hembra) y VGA. Una longitud del cable de 0,15 metros. La salida VGA es compatible con una salida Full HD 1920 x 1080P a 60 Hz. HDMI es compatible con una salida ultranítida 4K*2K a 30 Hz.