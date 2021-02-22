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        Descontinuado

        Hub USB C

        SWV6025B/59

        El hub de la toma USB-C se expande a un miniHUB de 5 puertos.

        El USB-C se expande a un puerto HDMI, un puerto USB-C y a 3 puertos USB-A con PD.

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        El hub de la toma USB-C se expande a un miniHUB de 5 puertos.

        • HDMI

        • PD tipo C

        • Puerto USB

        Varios puertos USB-C y USB-A

        Varios puertos USB-C y USB-A te permiten ampliar tu MacBook/MacBook Pro u otro dispositivo con USB-C para conectar todos los dispositivos USB que necesites mientras se carga a través de un cargador USB-C.

        Salida HDMI: video digital de alta definición con audio digital

        Salida HDMI: video digital de alta definición con audio digital

        HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir video de alta definición y audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, ofrece una calidad de imagen y sonido excelente y sin ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI.

        Compatible con 4K a 30 Hz

        Admite una resolución HDMI 4K de alta velocidad a 30 fps.

        Especificaciones técnicas

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