Descontinuado
SWV6113G/59
El hub USB-C se expande a un mini HUB de 3 puertos
USB-C 3.0 se expande a 3 puertos: USB-C PD, HDMI y USB-A.
3 salidas
HDMI
Puerto USB
PD USB tipo C
HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir video de alta definición y audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, ofrece una calidad de imagen y sonido excelente y sin ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI.
Admite una resolución HDMI 4K de alta velocidad a 30 fps.
USB-C es el conector de carga más reciente que se utiliza en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras para exteriores. El suministro de energía es un estándar USB para suministrar alimentación y define el estándar de suministro de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.
Opiniones