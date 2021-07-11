Descontinuado
SWV6803/00
Cable USB-C a USB-C con trenzado de primer nivel
La toma USB-C Thunderbolt 3 admite dispositivos con resolución 5K y ancho de banda de 40 Gbps. Cable de primer nivel con una longitud de 3 metros tener para una mayor flexibilidad durante la carga.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
3 m
Esta solución con un único cable para tu monitor con USB-C te permite transferir vídeo y datos de forma ultrarrápida mientras cargas tu portátil.
Compatible USB 4.0 con un ancho de banda de alta velocidad de 40 Gbps.
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