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        Funda

        SWW1001/00

        Bolso organizador universal para dispositivos electrónicos

        Bolso organizador de accesorios electrónicos para proteger tus equipos electrónicos. Diseñado para mantener tus dispositivos electrónicos seguros y secos con material resistente al agua conforme al estándar IPX4. Bolso con cuatro compartimentos interiores para que tus pertenencias se mantengan limpias y organizadas.

        Ver todos los beneficios

        Bolso organizador universal para dispositivos electrónicos

        • Universal

        Bolsillos interiores para un almacenamiento seguro

        En el interior del estuche encontrarás bolsillos perfectos para que guardés tu dispositivo móvil, cables, baterías y tarjetas de memoria, todo lo que necesitás que esté protegido y a mano.

        El material a prueba de salpicaduras no está diseñado para sumergirlo en agua

        El material a prueba de salpicaduras protege los medios de la humedad y del contacto con el agua.

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