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FidelioAudífonos realmente inalámbricos

T2/00

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Diseñados para las aventuras diarias

Una apariencia hermosa con una escucha increíble. Estos auriculares realmente inalámbricos de primera calidad le proporcionan nuestro sonido intrauditivo más espacioso y detallado, y nuestro control de ruido más inteligente. De música a llamadas, películas y podcasts: sirven para todo.

Ver todos los beneficios

Diseñados para las aventuras diarias

  • Sonido natural excepcional

  • Reducción de ruido Pro+

  • Calidad de llamada superior

  • Diseño Fidelio atemporal

Exquisito. Distintivo sonido Fidelio de Philips

Exquisito. Distintivo sonido Fidelio de Philips

Desde graves tensos y controlados hasta medios cálidos y agudos intensos, estos magníficos auriculares te ofrecen un sonido natural exquisito con una separación precisa de los instrumentos. Los altavoces dinámicos con revestimiento de grafeno y armazón equilibrado reproducen más detalles que nunca. Escucharás las canciones de tus artistas favoritos tal y como las compusieron.

Una inmersión que se adapta a ti. Reducción de ruido Pro+

Una inmersión que se adapta a ti. Reducción de ruido Pro+

La reducción de ruido adaptable se ajusta rápidamente a tu entorno para anular en tiempo real el ruido externo, incluido el viento. Desde música hasta llamadas, podrás sumergirte en el sonido en cualquier lugar sin mover un dedo. Si quieres ajustar el nivel de transparencia o la reducción del ruido del viento, solo tienes que utilizar la aplicación Philips Headphones.

Llamadas de calidad superior. Cada palabra alta y clara

Llamadas de calidad superior. Cada palabra alta y clara

Podrás realizar llamadas sin problemas desde los sitios más ruidosos y ajetreados. Los micrófonos direccionales se centran en el sonido de tu voz, mientras que los algoritmos de IA avanzados evitan que el ruido de fondo arruine la llamada. Si hace mucho viento, el sensor de conducción ósea captará tu voz de forma fiable para que puedas hacerte oír.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
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1

01/09/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Puntuación tras 1 mes.

Por la duración de bateria con Ldac y NC activos.. que ronda las 5 horas.... Y los microcortes que se dan si el auricular derecho no recibe señal del teléfono cuando está guardado en el pantalón de jeans. Por el sonido, aunque plano es rico y natural.. pero creo que se puede mejorar más en medios. Hasta ahora me gustan pero bajar al códec AAC me pone los pelos de punta... Parece una botella como rebota la frecuencia.

Ventajas

Sonido y claridad. Características.

Contras

Batería con todo full y conexión.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Fidelio T2 Audífonos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2026-07-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Fidelio T2 Audífonos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2026-07-16

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