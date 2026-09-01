Diseñados para las aventuras diarias
Una apariencia hermosa con una escucha increíble. Estos auriculares realmente inalámbricos de primera calidad le proporcionan nuestro sonido intrauditivo más espacioso y detallado, y nuestro control de ruido más inteligente. De música a llamadas, películas y podcasts: sirven para todo.
Sonido natural excepcional
Reducción de ruido Pro+
Calidad de llamada superior
Diseño Fidelio atemporal
Desde graves tensos y controlados hasta medios cálidos y agudos intensos, estos magníficos auriculares te ofrecen un sonido natural exquisito con una separación precisa de los instrumentos. Los altavoces dinámicos con revestimiento de grafeno y armazón equilibrado reproducen más detalles que nunca. Escucharás las canciones de tus artistas favoritos tal y como las compusieron.
La reducción de ruido adaptable se ajusta rápidamente a tu entorno para anular en tiempo real el ruido externo, incluido el viento. Desde música hasta llamadas, podrás sumergirte en el sonido en cualquier lugar sin mover un dedo. Si quieres ajustar el nivel de transparencia o la reducción del ruido del viento, solo tienes que utilizar la aplicación Philips Headphones.
Podrás realizar llamadas sin problemas desde los sitios más ruidosos y ajetreados. Los micrófonos direccionales se centran en el sonido de tu voz, mientras que los algoritmos de IA avanzados evitan que el ruido de fondo arruine la llamada. Si hace mucho viento, el sensor de conducción ósea captará tu voz de forma fiable para que puedas hacerte oír.
4.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Juancho88
01/09/2026
Argentina
Comprador verificado
Puntuación tras 1 mes.
Por la duración de bateria con Ldac y NC activos.. que ronda las 5 horas.... Y los microcortes que se dan si el auricular derecho no recibe señal del teléfono cuando está guardado en el pantalón de jeans. Por el sonido, aunque plano es rico y natural.. pero creo que se puede mejorar más en medios. Hasta ahora me gustan pero bajar al códec AAC me pone los pelos de punta... Parece una botella como rebota la frecuencia.
Ventajas
Sonido y claridad. Características.
Contras
Batería con todo full y conexión.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio T2 Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2026-07-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio T2 Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2026-07-16
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