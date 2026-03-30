T2/00
Sonido natural excepcional
Reducción de ruido Pro+
Calidad de llamada superior
Diseño Fidelio atemporal
Desde los graves tensos y controlados hasta los medios cálidos y los agudos brillantes, estos magníficos auriculares le ofrecen un sonido natural exquisito con una separación precisa de los instrumentos. Los controladores dinámicos de armadura equilibrada y recubiertos de grafeno ofrecen más detalles que nunca. Escuchará las canciones de sus artistas favoritos tal y como las hicieron.
La reducción de ruido adaptativa se ajusta rápidamente al entorno para suprimir el ruido exterior, incluido el viento, en tiempo real. De la música a las llamadas, puede sumergirse esté donde esté sin mover un dedo. Si quiere ajustar el nivel de transparencia o la reducción de ruido del viento, solo tiene que utilizar la aplicación para auriculares Philips.
Podrá hacer llamadas desde los lugares más ruidosos y concurridos. Los micrófonos Beamforming se centran en el sonido de su voz, mientras que los algoritmos avanzados de IA evitan que el ruido de fondo arruine la llamada. Si hay mucho viento, el sensor de conducción ósea captará su voz de forma fiable, para que lo sigan escuchando.
Opiniones
Google es una marca comercial de Google LLC. El Asistente de Google no está disponible en determinados idiomas y países.