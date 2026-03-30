Inmersión que se adapta. Reducción de ruido Pro+

La reducción de ruido adaptativa se ajusta rápidamente al entorno para suprimir el ruido exterior, incluido el viento, en tiempo real. De la música a las llamadas, puede sumergirse esté donde esté sin mover un dedo. Si quiere ajustar el nivel de transparencia o la reducción de ruido del viento, solo tiene que utilizar la aplicación para auriculares Philips.