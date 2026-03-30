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FidelioAudífonos realmente inalámbricos

T2/00

Diseñados para las aventuras diarias
Una apariencia hermosa con una escucha increíble. Estos auriculares realmente inalámbricos de primera calidad le proporcionan nuestro sonido intrauditivo más espacioso y detallado, y nuestro control de ruido más inteligente. De música a llamadas, películas y podcasts: sirven para todo.
Ver todos los beneficios

Diseñados para las aventuras diarias

  • Sonido natural excepcional

  • Reducción de ruido Pro+

  • Calidad de llamada superior

  • Diseño Fidelio atemporal

Exquisito. La firma de sonido de Philips para Fidelio

Exquisito. La firma de sonido de Philips para Fidelio

Desde los graves tensos y controlados hasta los medios cálidos y los agudos brillantes, estos magníficos auriculares le ofrecen un sonido natural exquisito con una separación precisa de los instrumentos. Los controladores dinámicos de armadura equilibrada y recubiertos de grafeno ofrecen más detalles que nunca. Escuchará las canciones de sus artistas favoritos tal y como las hicieron.

Inmersión que se adapta. Reducción de ruido Pro+

Inmersión que se adapta. Reducción de ruido Pro+

La reducción de ruido adaptativa se ajusta rápidamente al entorno para suprimir el ruido exterior, incluido el viento, en tiempo real. De la música a las llamadas, puede sumergirse esté donde esté sin mover un dedo. Si quiere ajustar el nivel de transparencia o la reducción de ruido del viento, solo tiene que utilizar la aplicación para auriculares Philips.

Calidad de llamada superior. Cada palabra es fuerte y clara

Calidad de llamada superior. Cada palabra es fuerte y clara

Podrá hacer llamadas desde los lugares más ruidosos y concurridos. Los micrófonos Beamforming se centran en el sonido de su voz, mientras que los algoritmos avanzados de IA evitan que el ruido de fondo arruine la llamada. Si hay mucho viento, el sensor de conducción ósea captará su voz de forma fiable, para que lo sigan escuchando.

Especificaciones técnicas

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