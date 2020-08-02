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Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

TAA1105BK/00

3
| (4) Reseñas
Del parque a la calle
Sumergite en el ritmo con los auriculares resistentes al sudor que se adaptan a tus movimientos con un sonido claro y graves energizantes. El diseño flexible del soporte para la oreja mantiene los auriculares en su lugar y el cable de 1,2 m es de la longitud perfecta para el teléfono en tu bolsillo.
Ver todos los beneficios

Del parque a la calle

  • Contro. de 15 mm para sonido claro

  • Soporte seguro para la oreja

  • Longitud del cable: 1,2 m

  • Protección IPX2 resistente al sudor

Auriculares que permanecen en su sitio sin importar tu movimiento

Los soportes para la oreja, flexibles y contorneados, te permiten ajustar estos auriculares livianos para un ajuste cómodo que es perfectamente seguro. Podés moverte con libertad sin preocuparte de que tus auriculares se caigan en un momento esencial.

Sonido nítido y graves energizantes

Los controladores de neodimio de 15 mm perfectamente ajustados proporcionan un sonido nítido y la ventilación de graves mejoran el rendimiento de los graves. Los auriculares se adaptan cómodamente a la oreja, sin ingresar en el conducto auditivo.

Control fácil para música y llamadas

Disfrutá cada minuto de tus listas de reproducción favoritas, ya sea que estés corriendo por la acera o recorriendo los senderos del parque. El control remoto integrado te permite controlar tu lista de reproducción, activar el asistente de voz de tu teléfono y contestar llamadas sin perder el ritmo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

4

Reseñas

4
2

02/08/2020

Argentina

Argentina

Muy buen producto

Excelente artículo para salir en la bici con el casco

Ventajas

Sonido

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

03/08/2020

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Cable no tan resistente y plástico medio blando

[Employee of philipsglobal] Es que se los regalé a mi papá para que entrene, el sale a correr en el campo y dijo que estaba corriendo y un auricullar se suelta y por lo tanto el otro también y cuando calló al la tierra el cable se desconecto del suricular, lo mando a arreglar y a los pocos días lo estaba usando yo, me levanté de la cama se me calleron al piso y se partió uno por la mitad

Esta reseña se realizó para TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

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17/08/2022

España

España

Echo de menos la versión antigua

Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.

Ventajas

Buen precio, buen sonido, cómodos

Contras

El micrófno

Esta reseña se realizó para TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

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