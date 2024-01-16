Descontinuado
TAA4216BK/00
Almohadillas lavables
Ligeros y resistentes
Protección IP55 contra polvo y agua
Llévate contigo estos auriculares inalámbricos de diadema mientras entrenas y mucho más, y disfruta de 35 horas de reproducción con una sola carga. La carga completa tarda menos de 2 horas. ¿Necesitas un impulso extra? La carga de 15 minutos te proporciona 2 horas más de reproducción.
Las almohadillas suaves y transpirables se desmontan para facilitar la limpieza y están llenas de gel refrigerante. No importa lo que hagas cuando lleves estos auriculares, siempre te parecerá que están como nuevos.
La clasificación IP55 significa que los auriculares funcionan perfectamente tanto en pistas polvorientas como en condiciones de lluvia intensa. No importa que sudes un montón ni adónde vayas, ¡nada te detendrá!
4.0
de 5
3
Reseñas
16/01/2024
España
TAA4216BK
Las almohadillas se pueden lavar, yo particularmente las he lavado una vez a mano y dándole el tiempo suficiente para que sequen bien. El ajuste es muy bueno, tienen como un acolchado en la parte superior. Los tengo que cargar por usb C aproximadamente 3 veces cada dos meses, usándolos un entreno cada día y en algún meeting. Me vino con un código para correr una carrera de forma gratuita. Había leído en las especificaciones que los bajos estaban muy subidos pero no me da esa sensación, el sonido es bastante bueno. Se pueden conectar también por cable, una opción que uso cuando no me da tiempo a cargarlos. Por buscar un punto negativo seria el trabajo que hace el micrófono en ambientes de mucho ruido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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ATHOMETVAVA
14/09/2023
España
Brutal para correr/no se deshacen las almohadillas
Es verdad que el micro no es perfecto, me da problemas muchas veces, pero es perfecto para correr si no te importa que sea correa. Está genial en cuanto a calidad de sonido, los bajos se oyen bien y te motivan a correr. Y se pueden quitar las almohadillas que recubren los cascos y lavarlas, lo que en otros modelos no pasa pues se estropean al ser de plástico lo que recubre los cascos. Los tengo desde 2019 y estoy encantada. Incluso cuando llovía he seguido corriendo sin perjuicio de los cascos.
Ventajas
Correr con ellos es brutal: buena calidad de sonido y bajos; además de impermeabilidad adecuada y no se desgasta la almohadilla.
Contras
El micro falla a veces cuando hablo con ellos. Cuando eso pasa tengo que cubrir la oreja y dirigirla a mi boca para que me coja bien el sonido.
Sí, recomiendo este producto
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CCF27
27/12/2022
España
Comprador verificado
No es lo cómodo y funcional que esperaba
Soy calvo y no es demasiado cómodo. El micro, cuando lo utilizo en una llamada telefónica, tiene un funcionamiento bastante deficiente
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