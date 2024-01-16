ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
  • Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.

Descontinuado

Auriculares deportivos inalámbricos

TAA4216BK/00

4
| (3) Reseñas
Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.
Estos resistentes y ligeros auriculares de diadema se han diseñado para estilos de vida activos. Las cubiertas de los auriculares extraíbles y lavables te permiten mantener la comodidad tanto si estás machacándote en la cinta de correr como en la playa. El tiempo de reproducción de 35 horas permite que la música no pare.
Ver todos los beneficios

Mantenete activo, sentite fresco y no parés de bailar.

  • Almohadillas lavables

  • Ligeros y resistentes

  • Protección IP55 contra polvo y agua

Mayor alcance. 35 horas de reproducción

Mayor alcance. 35 horas de reproducción

Llévate contigo estos auriculares inalámbricos de diadema mientras entrenas y mucho más, y disfruta de 35 horas de reproducción con una sola carga. La carga completa tarda menos de 2 horas. ¿Necesitas un impulso extra? La carga de 15 minutos te proporciona 2 horas más de reproducción.

Mientras haces deporte o sobre la marcha. Almohadillas lavables

Mientras haces deporte o sobre la marcha. Almohadillas lavables

Las almohadillas suaves y transpirables se desmontan para facilitar la limpieza y están llenas de gel refrigerante. No importa lo que hagas cuando lleves estos auriculares, siempre te parecerá que están como nuevos.

Protección IP55 contra polvo y agua

Protección IP55 contra polvo y agua

La clasificación IP55 significa que los auriculares funcionan perfectamente tanto en pistas polvorientas como en condiciones de lluvia intensa. No importa que sudes un montón ni adónde vayas, ¡nada te detendrá!

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

3

Reseñas

2
1

16/01/2024

España

España

TAA4216BK

Las almohadillas se pueden lavar, yo particularmente las he lavado una vez a mano y dándole el tiempo suficiente para que sequen bien. El ajuste es muy bueno, tienen como un acolchado en la parte superior. Los tengo que cargar por usb C aproximadamente 3 veces cada dos meses, usándolos un entreno cada día y en algún meeting. Me vino con un código para correr una carrera de forma gratuita. Había leído en las especificaciones que los bajos estaban muy subidos pero no me da esa sensación, el sonido es bastante bueno. Se pueden conectar también por cable, una opción que uso cuando no me da tiempo a cargarlos. Por buscar un punto negativo seria el trabajo que hace el micrófono en ambientes de mucho ruido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos

14/09/2023

España

España

Brutal para correr/no se deshacen las almohadillas

Es verdad que el micro no es perfecto, me da problemas muchas veces, pero es perfecto para correr si no te importa que sea correa. Está genial en cuanto a calidad de sonido, los bajos se oyen bien y te motivan a correr. Y se pueden quitar las almohadillas que recubren los cascos y lavarlas, lo que en otros modelos no pasa pues se estropean al ser de plástico lo que recubre los cascos. Los tengo desde 2019 y estoy encantada. Incluso cuando llovía he seguido corriendo sin perjuicio de los cascos.

Ventajas

Correr con ellos es brutal: buena calidad de sonido y bajos; además de impermeabilidad adecuada y no se desgasta la almohadilla.

Contras

El micro falla a veces cuando hablo con ellos. Cuando eso pasa tengo que cubrir la oreja y dirigirla a mi boca para que me coja bien el sonido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos

27/12/2022

España

España

Comprador verificado

No es lo cómodo y funcional que esperaba

Soy calvo y no es demasiado cómodo. El micro, cuando lo utilizo en una llamada telefónica, tiene un funcionamiento bastante deficiente

Esta reseña se realizó para TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos

Esta reseña se realizó para TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.