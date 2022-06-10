TAA5205BK/00
Diseño bidireccional flexible
20 horas de tiempo de reproducción
Llamadas nítidas. Modo mono
Resistente al agua/sudor con IPX7
Los controladores de 6 mm ofrecen un sonido nítido y claro con graves potentes. Desde tus listas de reproducción favoritas hasta podcasts y más: usálos durante el día con los sonidos que te mantienen motivado.
Estos auriculares deportivos realmente inalámbricos tienen clasificación IPX7, lo que significa que pueden resistir una inmersión total en agua de hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. Se mantendrán en su lugar, sin importar cuánto sudés o cuál sea la forma de tus oídos.
Ya se trate de un trote en el parque o una sesión de entrenamientos de alta intensidad, el diseño de gancho para las orejas mantiene estos auriculares cómodos y seguros. Podés elegir entre tres cubiertas de almohadillas de silicona de diferentes tamaños, y los ganchos para las orejas se pueden retirar cuando no estés entrenando.
2.2
de 5
9
Reseñas
cintii2016
10/06/2022
Argentina
MUY BUENOS
Muy lindo diseño y sonido, muy cómodos para practicar deportes
Ventajas
sonido y diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA5205BK Auriculares deportivos intrauditivos e inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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Vivianaevelin
02/08/2023
Argentina
Me gusto bastante
Es perfecto para hacer actividad física sonido bastante bueno, la batería dura muchísimo, lo único que le falta es subir el volumen desde el auricular lo demás todo perfecto
Contras
No sube el volumen desde el auricular
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Negrofontein
08/07/2023
Argentina
Comprador verificado
Muy bien diseño, sonido deficiente
La calidad del sonido no es la que esperaba para un producto como este, hay que presionarlo dentro del.oido para que suene claro, y las almohadillas hacen que se salgan hacia la superficie de la oreja
Ventajas
Diseño
Contras
Sonido
Esta reseña se realizó para TAA5205BK Auriculares deportivos intrauditivos e inalámbricos
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