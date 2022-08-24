Correr con seguridad, salir con libertad
¡Presioná el botón en una nueva forma de escuchar mientras entrenás! Estos auriculares deportivos inalámbricos de conducción ósea te permiten hablar con otros atletas y seguir estando atento a tu entorno. Tus carreras y salidas acaban de mejorar.
Ajuste de oreja abierta
Bone Conduction
Ligeros y resistentes
Protección IP67 contra polvo y agua
Con 9 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, estos auriculares abiertos con conducción ósea están con vos durante toda la carrera. Tardan 2 horas en cargarse completamente con el cable USB-C. ¿Necesitás un impulso adicional? La carga de solo 15 minutos te proporciona una hora adicional de tiempo de reproducción.
La tecnología Bone Conduction transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, lo que deja las orejas completamente abiertas al entorno. Podés disfrutar de tu música y podcasts, y aún escuchar que los pies golpean el camino o un vehículo acercándose por atrás.
4.2
de 5
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Gonz27
24/08/2022
Argentina
Me encantan, son super comodos para hacer deporte
Me encanta su diseño,el sonido y que la carga es rapida.
Ventajas
Comodidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA6606BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Fecha de uso 2021-07-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA6606BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Fecha de uso 2021-07-24
10/09/2022
Peru
Excelente producto
Me mantengo alerta a lo que sucede a mi alrededor, sin parar de disfrutar del agradable sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA6606WT Audífonos deportivos inalámbricos abiertos
Fecha de uso 2022-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA6606WT Audífonos deportivos inalámbricos abiertos
Fecha de uso 2022-08-10
Oscar TT
29/04/2024
Argentina
Comprador verificado
Auriculares conducción ósea
Casi 10, dejó de funcionar auricular derecho, antes del año, enviado al servicio oficial por estar en garantía. Excelente 👌 artículo, autonomía real de 9 hs, probado en carrera de trail running (8 hs). Sonido excelente y deja escuchar el sonido ambiente o charlar. Se pausa con 1 toque. Buen nivel de volumen. Tiene luces que puede quedar fijas o titilar, si uno corre de noche en sendas o por calle es visible para otros, se controla desde el mismo auricular. Cómodo al comienzo cuesta acostumbrarse, pero luego no sé siente. Lo malo no sé pueden conectar a dos dispositivos (reloj o móvil) prefiero usarlo con el reloj y cuidar la batería del móvil x si hay una emergencia en un carrera de más de 6 hs: tener batería y buena señal es importante por la seguridad del corredor. Si tienes un reloj que lea un track u indicaciones de beber o comer, podrás seguir las indicaciones audibles por el auricular, una genialidad y enfocarte en el circuito.
Ventajas
Autonomía 9 hs, calidad del Sonido y luces de seguridad
Contras
Qué no sé pueda conectar a 2 dispositivos al mismo tiempo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA6606BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Fecha de uso 2023-10-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA6606BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Fecha de uso 2023-10-29
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.