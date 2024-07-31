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Auriculares deportivos realmente inalámbricos

TAA7507BK/00

4
| (6) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Sintonizá con tu entrenamiento
Desde inspiradoras listas de reproducción hasta llamadas con tu entrenador, estos auriculares verdaderamente inalámbricos te mantendrán en movimiento. Disfrutá de un sonido y una cancelación de ruido excelentes, además de un ajuste confiable: ya sea para paseos cortos o largas carreras, permanecerán en tus oídos.
Ver todos los beneficios

Sintonizá con tu entrenamiento

  • Sonido Premium

  • Reducción de ruido Pro

  • Llamadas nítidas

  • Ajuste fiable en el oído

No te preocupes. Disfruta de hasta 28 horas de reproducción con el estuche

No te preocupes. Disfruta de hasta 28 horas de reproducción con el estuche

¿No quieres preocuparte por la carga diaria? Disfruta de 7 horas de reproducción y 21 horas adicionales del estuche. Coloca los auriculares en el estuche y se recargarán completamente en 2 horas. Si necesitas una recarga rápida, con solo 15 minutos obtendrás una hora adicional. El estuche se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.

Llamadas nítidas, incluso con viento

Llamadas nítidas, incluso con viento

¿Necesitas responder a una llamada mientras corres? Con estos auriculares, no es necesario cubrirse del viento. Durante una llamada, se combinan dos micrófonos con IA y un micrófono con Bone Conduction para transmitir el sonido de la voz con claridad.

Sal ahí fuera. Resistencia al agua IPX5

Sal ahí fuera. Resistencia al agua IPX5

La clasificación IPX5 significa que a estos auriculares no les afectará una gota de lluvia o un chaparrón, por lo que nunca te darán una excusa para quedarte en el sofá. Si sudas en el gimnasio, a los auriculares tampoco les afectará.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

6

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

4
2

31/07/2024

Argentina

Argentina

Geniales!

Los compre exclusivamente para correr y para entrenar. Al momento cumple con todas las expectativas, se adapta muy bien a la oreja, al sudor, la reduccion de ruido es espectacular. Descargue la app y funciona sin problemas.

Ventajas

Todo

Contras

Nada al momento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7507BK Auriculares deportivos realmente inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7507BK Auriculares deportivos realmente inalámbricos

01/07/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy buen producto

Bien la duración de la batería, muy buena calidad de sonido e insonorización. Fáciles de configurar. Para mi es una opción a considerar si tenés un iPhone como en mi caso

Ventajas

Duración de batería, calidad de sonido, facilidad de configuración

Contras

están muy bien, debería explicar mejor las opciones de supresión de ruido que no son muy claras para mí

Esta reseña se realizó para TAA7507BK Auriculares deportivos realmente inalámbricos

Esta reseña se realizó para TAA7507BK Auriculares deportivos realmente inalámbricos

25/03/2024

Argentina

Argentina

tamaño / comodidad

Bastante practico y cómodo para el gimnasio, buena duracion de la bateria

Ventajas

tamaño / comodidad

Contras

precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7507BK Auriculares deportivos realmente inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.