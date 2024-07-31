Sonido Premium
Reducción de ruido Pro
Llamadas nítidas
Ajuste fiable en el oído
¿No quieres preocuparte por la carga diaria? Disfruta de 7 horas de reproducción y 21 horas adicionales del estuche. Coloca los auriculares en el estuche y se recargarán completamente en 2 horas. Si necesitas una recarga rápida, con solo 15 minutos obtendrás una hora adicional. El estuche se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.
¿Necesitas responder a una llamada mientras corres? Con estos auriculares, no es necesario cubrirse del viento. Durante una llamada, se combinan dos micrófonos con IA y un micrófono con Bone Conduction para transmitir el sonido de la voz con claridad.
La clasificación IPX5 significa que a estos auriculares no les afectará una gota de lluvia o un chaparrón, por lo que nunca te darán una excusa para quedarte en el sofá. Si sudas en el gimnasio, a los auriculares tampoco les afectará.
4.0
de 5
6
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
RiverNHC
31/07/2024
Argentina
Geniales!
Los compre exclusivamente para correr y para entrenar. Al momento cumple con todas las expectativas, se adapta muy bien a la oreja, al sudor, la reduccion de ruido es espectacular. Descargue la app y funciona sin problemas.
Ventajas
Todo
Contras
Nada al momento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7507BK Auriculares deportivos realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7507BK Auriculares deportivos realmente inalámbricos
OAS1
01/07/2024
Argentina
Comprador verificado
Muy buen producto
Bien la duración de la batería, muy buena calidad de sonido e insonorización. Fáciles de configurar. Para mi es una opción a considerar si tenés un iPhone como en mi caso
Ventajas
Duración de batería, calidad de sonido, facilidad de configuración
Contras
están muy bien, debería explicar mejor las opciones de supresión de ruido que no son muy claras para mí
Esta reseña se realizó para TAA7507BK Auriculares deportivos realmente inalámbricos
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25/03/2024
Argentina
tamaño / comodidad
Bastante practico y cómodo para el gimnasio, buena duracion de la bateria
Ventajas
tamaño / comodidad
Contras
precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7507BK Auriculares deportivos realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.