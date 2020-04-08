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Descontinuado

Audífonos inalámbricos con reducción de ruido

TABH305BK/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Graves potentes y definidos. Sin distracciones.

Disfrutá del sonido con graves potentes y definidos. Eliminá las distracciones gracias a la cancelación activa del ruido (ANC). Estos auriculares inalámbricos supraaurales mejoran tu música favorita. Una sola carga te ofrece hasta 15 horas de reproducción, incluso con la función ANC activada.

Ver todos los beneficios

Graves potentes y definidos. Sin distracciones.

  • cerrados con controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Plegado completo

15 horas de reproducción con cancelación activa del ruido (ANC) activada

La cancelación activa del ruido (ANC) garantiza que el traqueteo del tren no interferirá en el estruendo del ritmo. ¿Querés silencio? Solo tenés que activar la función ANC sin reproducir ningún tipo de música. Dispondrás de hasta 15 horas de reproducción con la función ANC activada y 18 horas de reproducción con la función ANC desactivada. El tiempo de carga es solo de dos horas a través de USB.

Graves potentes. Controladores acústicos de neodimio de 32 mm

Llevate la pista de baile a donde quiera que vayas. La música se escuchará perfectamente en los controladores acústicos de neodimio de 32 mm y podrás notar todos los graves.

El peso es solo de 145,5 g. Ligeros, pero potentes

Con estos auriculares inalámbricos, que pesan tan solo 145,5 g, disfrutarás de tu música sin complicaciones. La banda sujetadora se ajusta fácilmente y es tan liviana que apenas los notarás. Las almohadillas son suaves y podés moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

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1

08/04/2020

España

España

encantado

había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.

Ventajas

relación calidad precio

Contras

autonomía un poco corta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Fecha de uso 2019-03-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Fecha de uso 2019-03-08

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