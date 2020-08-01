Descontinuado
Control. 8,6 mm para graves potentes
Un conector enchapado en oro
Fijación segura/cómoda en la oreja
Control remoto sencillo
¿Qué es la vida en movimiento sin tus canciones favoritas? Estos auriculares ofrecen graves intensos a partir de potentes controladores de neodimio de 8,6 mm e incluyen un conector enchapado en oro.
Un diseño de tubo acústico ergonómico y tres tamaños de cubiertas intercambiables de almohadillas de goma te ofrecen un cómodo ajuste intrauditivo. Disfrutá cada segundo de las canciones que adorás.
Contestá una llamada, pausá tu lista de reproducción, todo sin tocar tu smartphone. Esta funcionalidad es muy útil cuando los graves están a punto de sonar y no te querés perder los mejores ritmos.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
celopez01
01/08/2020
Argentina
me encanto
se lo recomiendo a todo el mundo, me salieron barbaros tan buenos que le regale unos a mi hijo mayor y lo recomiendo siempre estan bien fabricados y son espectaculares con un sonido nitido muy buenos
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE1105BK Auriculares intrauditivos con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE1105BK Auriculares intrauditivos con cable