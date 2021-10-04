Descontinuado
TAE4205WT/00
Controlad. 8,2 mm, cerrados parte post.
Intrauditivo
Estos auriculares inalámbricos cuentan con controladores de neodimio de 8,2 mm que te brindan un sonido claro y graves potentes. Si querés escuchar más graves, solo presioná el botón de refuerzo de graves en el control remoto en el cable. Sentirás la diferencia al instante.
Obtendrás 10 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas a través del USB-C. Si se está agotando la energía, una carga rápida de 15 minutos te dará otras 1,5 horas. El cable plano de los auriculares se coloca cómodamente detrás del cuello, sin importar si los auriculares están dentro o fuera de las orejas.
El tubo acústico ovalado y las cubiertas intercambiables de los auriculares te ofrecen un cómodo ajuste intrauditivo. Las puntas de ala suaves se ajustan cómodamente debajo del borde de la oreja, lo que brinda un ajuste seguro y un mejor aislamiento pasivo del ruido.
2.6
de 5
25
Reseñas
NEZ60
04/10/2021
Argentina
Super comodos
compre estos auriculares, hace unos meses, realmente me salieron super buenos , lo uso para entrenar, son realmente comodos. volveria a elegirlos
Ventajas
todo
Contras
nada
Esta reseña se realizó para TAE4205BK In-ear wireless headphones
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zaza23
02/10/2021
Argentina
Comodo de usar
Me resultan comodos al uso, dado que son inalambricos y comodos para el oido
Ventajas
Las horas de duracion
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Mimila30
29/09/2021
Argentina
muy practico!
es muy practivo para correr, comodo, ni se siente que lo llevo puesto, me sirve para estar en movimiento sin problemas!
Ventajas
color, peso, como queda en el oido
Contras
sin comentarios
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar