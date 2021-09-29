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Audífonos inalámbricos

TAH1205BK/00

3.4
| (17) Reseñas
Mantené tu música cerca
Hacé lo que te gusta hacer con la música que te encanta. Estos auriculares supraurales inalámbricos te proporcionan 15 horas de tiempo de reproducción y sonido nítido. Los botones en las almohadillas facilitan el control de la música y las llamadas, y se pliegan por completo para guardarlos de manera sencilla.
Ver todos los beneficios

Mantené tu música cerca

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Bluetooth®

  • Soporte de sujeción liviano

  • Diseño plegable

15 horas de tiempo de reproducción y carga rápida

Es sencillo emparejar estos auriculares supraurales Bluetooth y obtenés hasta 15 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas. Si comenzás a quedarte sin batería, una carga rápida de 15 minutos te permitirá seguir reproduciendo música 3 horas más.

Banda sujetadora ajustable y micrófono integrado para realizar llamadas con manos libres

-

Cargá durante 15 minutos y obtené 3 horas adicionales de tiempo de reproducción

-

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

17

Reseñas

29/09/2021

Argentina

Argentina

Me encantan!

son super comodos, los tengo hace mas de un año y la beteria es super duradera!!

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH1205BK Audífonos inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH1205BK Audífonos inalámbricos

15/09/2021

Argentina

Argentina

Muy recomendable

Muy lindo diseño, buena duración, excelente calidad de sonido! La verdad muy conforme, lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH1205BK Audífonos inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH1205BK Audífonos inalámbricos

11/05/2021

Argentina

Argentina

Excelente producto

Me parecen unos muy buenos auriculares, tienen una gran calidad de sonido y su batería de verdad es muy duradera. Lo recomiendo al 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH1205BK Audífonos inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

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