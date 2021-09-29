TAH1205BK/00
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Bluetooth®
Soporte de sujeción liviano
Diseño plegable
Es sencillo emparejar estos auriculares supraurales Bluetooth y obtenés hasta 15 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas. Si comenzás a quedarte sin batería, una carga rápida de 15 minutos te permitirá seguir reproduciendo música 3 horas más.
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3.4
de 5
17
Reseñas
Charito78
29/09/2021
Argentina
Me encantan!
son super comodos, los tengo hace mas de un año y la beteria es super duradera!!
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH1205BK Audífonos inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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Pam9031
15/09/2021
Argentina
Muy recomendable
Muy lindo diseño, buena duración, excelente calidad de sonido! La verdad muy conforme, lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Gabriel212
11/05/2021
Argentina
Excelente producto
Me parecen unos muy buenos auriculares, tienen una gran calidad de sonido y su batería de verdad es muy duradera. Lo recomiendo al 100%
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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La disponibilidad de las funciones puede variar dependiendo de la compatibilidad con el teléfono celular.