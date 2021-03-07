Descontinuado
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
Plegado compacto
Hasta 29 h de reproducción
Estos auriculares intrauditivos cuentan con potentes controladores acústicos de neodimio de 32 mm que te brindan un sonido nítido y graves profundos. Si querés escuchar más graves, solo presioná el botón de refuerzo de graves y sentirás la diferencia al instante.
Obtenés hasta 29 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas por USB-C. Si comenzás a quedarte con poca batería, una carga rápida de 15 minutos mantendrá la música reproduciéndose durante otras 4 horas.
Disponible en elegantes colores mate, estos auriculares supraurales cuentan con una banda sujetadora acolchonada tan liviana que apenas la sentirás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para la oreja izquierda y derecha, y podés moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.
4.0
de 5
16
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
T-MANN
07/03/2021
Argentina
Increibles
La verdad me sorprendieron. Excelente relación precio/producto. Se escuchan muy bien para la generalidad de la música que escucho (House, Reggae, Reggaetón, Pop, etc,....) Los bajos suenan impresionantes con la opción Bass. El volumen esta muy bien!
Ventajas
Relación precio/producto, Bass (bajos), Volumen, Comodidad, Duración batería, Bluetooth 5.0
Contras
Estaría bueno que traigan una funda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos supraurales
Sí, recomiendo este producto
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Tatiphilips
01/01/2021
Argentina
Batería infinita
Reconfortable, materiales muy delicados y terminaciones premium que se sienten en las manos. Las batería es tan duradera que uno se olvida de recargarlo. La calidad del micrófono es aceptable y se escucha suficientemente bien, en Windows 10 me funcionó y pude realizar llamadas largas con compañeros del trabajo; en Android no pude hacer funcionar el micrófono todavía.
Ventajas
Batería infinita, sonido del más alto calibre, cómodo, se agarra muy bien a la cabeza.
Contras
Es muy liviano, pero eso no contrarrestra todo lo positivo que tiene.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Guilli
13/12/2020
Argentina
Excelente sonido
Los utilizo con el led y la opción bass es una genialidad
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.