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Descontinuado

Auriculares inalámbricos

TAH5205BK/00

2.3
| (8) Reseñas
Aquí vienen los graves
¡Cubrí los oídos y sentí los graves! Estos auriculares supraaurales inalámbricos incluyen un botón de refuerzo de graves para disfrutar de graves más profundos con un solo toque. Obtenés hasta 29 horas de tiempo de reproducción, carga rápida y una conexión Bluetooth sólida. No te perderás nada.
Ver todos los beneficios

Aquí vienen los graves

  • Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.

  • Liviano

  • Plegado compacto

  • Hasta 29 h de reproducción

Potentes controladores de neodimio de 40 mm. Botón de refuerzo de graves.

Potentes controladores de neodimio de 40 mm. Botón de refuerzo de graves.

Estos auriculares supraaurales cuentan con potentes controladores acústicos de neodimio de 40 mm que te brindan un sonido nítido y graves profundos. Si querés escuchar más graves, solo presioná el botón de refuerzo de graves y sentirás la diferencia al instante.

29 horas de tiempo de reproducción. Carga por USB-C.

29 horas de tiempo de reproducción. Carga por USB-C.

Obtené hasta 29 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas por USB-C. Si comenzás a quedarte con poca batería, una carga rápida de 15 minutos mantendrá la música reproduciéndose durante 4 horas más. También podés usar estos auriculares con el cable extraíble incluido.

Banda sujetadora acolchada, ligera y ajustable.

Disponible en elegantes colores mate, estos auriculares supraurales cuentan con una banda sujetadora acolchonada tan liviana que apenas la sentirás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para la oreja izquierda y derecha, y podés moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 5

8

Reseñas

4
2

21/10/2024

Peru

Peru

Sonido fiel

El audífono lo compre para editar audios y videos en adobe premiere y en en adobe audition y son bastante fieles a las sonidos mínimos con su rango de 20hz a 20khz cubre todo el rango audible simplemente increíbles

Ventajas

Sonido fiel

Contras

Puede ser el material pero por el precio no se puede pedir mas

Esta reseña se realizó para TAH5205BK Audífonos inalámbricos

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07/02/2023

Peru

Peru

uno de los mejores audifonos calidadprecio q probe

De lo mejor que he probado, realmente valen muchisimo la pena por el precio, y no entiendo el problema de que solamente se conecta a un dispositivo, es facil conectar a tantos dispositivos como quieras sin ningun problema.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH5205BK Audífonos inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

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22/02/2023

Peru

Peru

No escucho nada estando vinculado con mi celular.

La función bluetooth de mi audífono andaba bien hasta que ahora ya no puedo escuchar nada estando vinculado con mi celular. Solo puedo escuchar el audio si conecto el cable auxiliar a mi teléfono. Lo que no me gusta para nada es que solo se pueda conectar con un dispositivo ya que si intentas vincular con otro te pide un pin o tienes que desemparejarlo totalmente. Lamentablemente el material no es tan bueno ya que mi auricular primero tuvo una pequeña rajadura, luego otra tras otra y ahora ni doblarla puedo ya que sino se me rompe.

Ventajas

Tiene una buena duración

Contras

No puedes vincularlo con más de un dispositivo y el material no es bueno.

Esta reseña se realizó para TAH5205WT Audífonos inalámbricos

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Avisos legales

  1. La disponibilidad de las funciones puede variar con base en la compatibilidad del teléfono móvil.

  2. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.