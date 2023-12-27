TAM3205/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Puerto USB para cargar
18 W
Esta elegante microcadena te permite transmitir listas de reproducción y mucho más a través de Bluetooth, reproducir CD y escuchar la radio FM. El sintonizador de radio digital con 10 presintonías ofrece una recepción nítida y el reproductor de CD puede leer CD de MP3 y CD grabados.
Los parlantes de tipo estante ofrecen un sonido claro y graves de calidad desde los woofers de 3" y los puertos Bass Reflex. La salida máxima de 18 W ofrece gran sonido en espacios más pequeños. Ideal para una oficina en casa o un dormitorio.
La unidad central en dos tonos y las carcasas de los altavoces recuerdan el diseño de los componentes Hi-Fi independientes. El dial de control de volumen con textura aporta una satisfactoria sensación analógica a su uso. En la parte frontal hay botones de reproducción y selección de fuente.
2.7
de 5
9
Reseñas
JACarr
27/12/2023
Argentina
Comprador verificado
Práctico menú,.
Práctico menú, fácil de conectar vos Bluetooth con celular, TV,.
Ventajas
Práctico
Contras
Para el uso que yo le doy, no encuentro contras.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM3205 Microsistema de música
Sí, recomiendo este producto
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Donato42
04/12/2021
España
La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3
Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.
Ventajas
Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM3205 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
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Pues uno más
24/11/2024
España
Yo no lo compraría, me lo regalaron
Se escucha normalito, para el precio que tiene hay otra soluciones mejores. La peor falta y no la termino de comprender es que no se puedan conectar auriculares. La calidad de audio es bluetooth no es buena, poco volumen.
Ventajas
Sonido aceptable
Contras
Falta conexión auriculares
Esta reseña se realizó para TAM3205 Microcadena
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