Gracias por compartir su experiencia con tanto detalle. Lamentamos sinceramente leer que el producto no ha cumplido con sus expectativas y entendemos perfectamente su frustración. Por lo que describe, vemos varios puntos que afectan claramente al uso diario: el problema mecánico del lector de CD, la calidad percibida del compartimento, las limitaciones en la respuesta de graves, la antena con baja captación, y la holgura en las conexiones de los altavoces. Entendemos que haya cuidado el equipo y que resulte especialmente decepcionante que estos problemas aparezcan con el tiempo. Aunque desde aquí no podemos confirmar si el origen es de software o de hardware, sí coincidimos en que la experiencia que describe no es aceptable. Para que su caso pueda revisarse correctamente y valorar posibles soluciones (ajustes, comprobaciones técnicas o alternativas disponibles para su modelo), le pedimos por favor que contacte directamente con nuestro soporte técnico a través del canal oficial: https://tv-sound-monitors.philips.com/s/contactsupport Nuestro equipo podrá analizar su situación con más detalle y darle una respuesta adecuada según el modelo y el estado del producto. Lamentamos de verdad su decepción y agradecemos que haya dedicado tiempo a compartir su opinión, ya que este tipo de comentarios nos ayudan a mejorar.