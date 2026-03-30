Nuevo
TAMS3BK/00
Sonido impactante. Estilo retro.
Estuche de carga inteligente
Reducción de ruido adaptable
Hasta 42 horas de tiempo de reproducción
La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para suprimir el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Si deseas escuchar lo que sucede a tu alrededor, el Modo de conciencia permite que los sonidos externos vuelvan a entrar. La función de Conciencia rápida mejora las voces para que puedas tener una conversación sin tener que quitarte los auriculares.
Más que un cargador, este estuche inteligente te permite controlar las llamadas, la reproducción de música, la reducción de ruido y Auracast™, o cambiar al modo de sonido Lo-Fi. Incluso puede ayudarte a tomar fotos mediante la activación remota de la cámara de tu dispositivo conectado. Las animaciones seleccionables de vinilo, cinta y amplificador te permiten personalizar el aspecto de la pantalla táctil en color de 1,47 pulgadas del estuche.
Cuando la reducción de ruido está desactivada, tienes 10 horas de tiempo de reproducción con una carga completa y 32 horas adicionales con el estuche de carga inteligente (con la reducción de ruido activada, obtienes 7 horas, además de 23 horas adicionales con el estuche). Para una carga rápida, 15 minutos te ofrecen 3 horas adicionales. El estuche se puede cargar a través de USB-C.
Opiniones