Sigue el ritmo con el estuche de carga inteligente redondo

Más que un cargador, este estuche inteligente te permite controlar las llamadas, la reproducción de música, la reducción de ruido y Auracast™, o cambiar al modo de sonido Lo-Fi. Incluso puede ayudarte a tomar fotos mediante la activación remota de la cámara de tu dispositivo conectado. Las animaciones seleccionables de vinilo, cinta y amplificador te permiten personalizar el aspecto de la pantalla táctil en color de 1,47 pulgadas del estuche.