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Nuevo

Moving SoundAuriculares realmente inalámbricos

TAMS3YL/00

Auriculares
Los colores resaltan. La música suena fuerte. Con su diseño atrevido y su actitud despreocupada, los auriculares mantienen la diversión en marcha gracias a su sonido cálido y detallado, además de un estuche de carga inteligente redondo que cabe perfectamente en tu bolsillo. Tu día, tus listas de reproducción, tu ritmo.
Ver todos los beneficios

Auriculares

  • Sonido impactante. Estilo retro.

  • Estuche de carga inteligente

  • Reducción de ruido adaptable

  • Hasta 42 horas de tiempo de reproducción

Sumérgete en la experiencia con la reducción de ruido adaptable.

Sumérgete en la experiencia con la reducción de ruido adaptable.

La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para suprimir el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Si deseas escuchar lo que sucede a tu alrededor, el Modo de conciencia permite que los sonidos externos vuelvan a entrar. La función de Conciencia rápida mejora las voces para que puedas tener una conversación sin tener que quitarte los auriculares.

Sigue el ritmo con el estuche de carga inteligente redondo

Sigue el ritmo con el estuche de carga inteligente redondo

Más que un cargador, este estuche inteligente te permite controlar las llamadas, la reproducción de música, la reducción de ruido y Auracast™, o cambiar al modo de sonido Lo-Fi. Incluso puede ayudarte a tomar fotos mediante la activación remota de la cámara de tu dispositivo conectado. Las animaciones seleccionables de vinilo, cinta y amplificador te permiten personalizar el aspecto de la pantalla táctil en color de 1,47 pulgadas del estuche.

Disfruta de una mayor duración con hasta 42 horas de reproducción

Disfruta de una mayor duración con hasta 42 horas de reproducción

Cuando la reducción de ruido está desactivada, tienes 10 horas de tiempo de reproducción con una carga completa y 32 horas adicionales con el estuche de carga inteligente (con la reducción de ruido activada, obtienes 7 horas, además de 23 horas adicionales con el estuche). Para una carga rápida, 15 minutos te ofrecen 3 horas adicionales. El estuche se puede cargar a través de USB-C.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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